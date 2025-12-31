　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

嫌鄰居太吵男怒開霰彈槍！她廚房作菜被轟死　身上留18彈孔

 記者林東良／台南報導

嘉義縣中埔鄉2024年8月發生震驚社會的殺人案件，嘉義地院國民法官認定78歲余姓老農不滿女鄰居夜間製造噪音，竟持霰彈槍近距離朝鄰居開槍，造成對方死亡，行為已構成殺人罪，判有期徒刑14年6月，並科罰金6萬2千元，余男上訴二審，台南高分院判決駁回維持一審原判。

判決指出，78歲余姓老農知具有殺傷力的非制式長槍與子彈屬《槍砲彈藥刀械管制條例》列管違禁物，未經許可不得持有，卻於2024年6月10日端午節前，分別自不同來源取得非制式長槍及多顆子彈，並藏放在其位於嘉義縣中埔鄉灣潭村林班地的筍寮內。

同年6月10日，余男將槍彈帶回住處，不僅加以維修保養，還持續藏放於房間內。余男因不滿隔壁鄰居殷女長期夜間製造聲響，導致家人無法安眠，竟於2024年8月19日下午3時許，站在自家後方防火巷內，將子彈上膛後，雙手舉槍，朝距離僅約2至3公尺、站在廚房洗手臺前清洗物品的殷女上半身方向擊發，霰彈擊中被害人右上胸，造成多根肋骨骨折、雙側肺葉及縱膈腔多處彈丸射入口，並引發大量血胸與氣胸，最終因急性呼吸衰竭死亡。余男案發後向警方報案。

▲嘉義余姓老農持霰彈槍近距離射殺女鄰居，判處有期徒刑14年6月，案經上訴二審，台南高分院判決駁回上訴，維持一審原判。（記者林東良翻攝）

法院審理時，余男辯稱僅是想「嚇嚇對方」，且是朝地面射擊，律師也主張僅具殺人間接故意。但法院詳查被告警詢、偵訊與審理供述後，認定其說法與事實不符，認定其持有行為有明確犯意，所持槍械也不是偶然取得。

國民法官認為，被告開槍前未與被害人發生爭執或對話，也未有任何恫嚇行為，卻直接舉槍朝被害人方向擊發。依法醫解剖鑑定，子彈射入路徑為「右往左、上往下、前偏後」，且被害人上胸部有至少18處彈丸射入口，顯示射擊位置明顯高於地面。法官認為，被告明知霰彈槍具高度殺傷力，仍在極近距離朝人體核心部位射擊，足認其具有殺人之直接故意，不因視力老化或未精準瞄準而減輕其主觀犯意。余男犯後雖主動報警，並交付槍彈，具自首情形，但考量其犯行重大、手段兇殘，仍依法判刑有期徒刑14年6月，並科罰金6萬2千元，扣案的非制式長槍、子彈、彈殼及鋼珠等物，均宣告沒收。

案經余男提起上訴，台南高分院審理後，認為一審認事用法並無不當，判決駁回余男上訴，仍維持一審原判。本案可上訴。

▲嘉義余姓老農持霰彈槍近距離射殺女鄰居，判處有期徒刑14年6月，案經上訴二審，台南高分院判決駁回上訴，維持一審原判。（記者林東良翻攝）

▲嘉義余姓老農持霰彈槍近距離射殺女鄰居，判處有期徒刑14年6月，案經上訴二審，台南高分院判決駁回上訴，維持一審原判。（記者林東良翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／馬杜洛被押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業
川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看
北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱
快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北女高樓墜落！　四肢骨折倒臥血泊

新竹二寶媽「戀上前科犯」首次開房激戰4次...老公聽完當場崩潰

獨／績優督導性侵少女！犯案前2月曾到大學談社安網　校方譴責

美魔女稱遭性侵千次！摩鐵QK反咬提告　「沒逃離現場」小鮮肉無罪

快訊／駕駛人注意！國1南下29.9K火燒車　恐怖黑煙瀰漫影響行車

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

彰化埤頭凌晨傳槍聲！男酒後不爽開槍　居民嚇壞以為放炮

不爽戴綠帽！移工水果刀猛刺泰國小王肚子奪命　判刑7年2月

獨／高官性侵少女恐不只1案！網友尋找被害人　籲出面控獸行　

台82線汽車翻覆駕駛飛出車外！躺車道畫面曝　緊急送醫搶命

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

新北女高樓墜落！　四肢骨折倒臥血泊

新竹二寶媽「戀上前科犯」首次開房激戰4次...老公聽完當場崩潰

獨／績優督導性侵少女！犯案前2月曾到大學談社安網　校方譴責

美魔女稱遭性侵千次！摩鐵QK反咬提告　「沒逃離現場」小鮮肉無罪

快訊／駕駛人注意！國1南下29.9K火燒車　恐怖黑煙瀰漫影響行車

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

彰化埤頭凌晨傳槍聲！男酒後不爽開槍　居民嚇壞以為放炮

不爽戴綠帽！移工水果刀猛刺泰國小王肚子奪命　判刑7年2月

獨／高官性侵少女恐不只1案！網友尋找被害人　籲出面控獸行　

台82線汽車翻覆駕駛飛出車外！躺車道畫面曝　緊急送醫搶命

全程緊盯美軍「活捉馬杜洛」！川普：像在看電視節目

台女星「錄影胸貼外露」沒發現　全被看光尷尬喊：超糗

馬杜洛遭美軍突襲押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業

福利天花板！EXO CHEN來台「1對1自拍」逾千人　衝下台合唱歌迷

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

政戰學院院慶　復興崗傳唱《九條好漢在一班》

「華航林依晨」Ivy生了！　寶寶超萌小手照曝光：母子均安

外籍單車旅客迷途求助　池上警英語說明安全路線獲好評

打造全齡運動新據點！　斗南小東休閒運動中心ROT案招商啟動

台東市跨年發生疑似不當碰觸事件　警方第一時間介入

「東婷CP」合體了！　汪東城.曾沛慈還原造型

社會熱門新聞

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

新竹二寶媽「戀上前科犯」首次開房激戰4次...

駕駛設定導航太專心　休旅車輾過逗狗女

健身女網紅激戰人夫！嗆正宮：無套內X全來

後車逼車雪隧駕駛！影曝光後眾人炸鍋

酒駕男被逮哭求「讓我回家」　只為幫癱瘓妻換藥

余家昶今告別式　女兒哽咽「希望你不是英雄」

高雄衛生局績優督導是惡狼！扮嫖客性侵列管少女

美魔女摩鐵QK突提告　小鮮肉無罪

蹲路邊逗狗慘被起步車輾過　狗死人重傷

嫌鄰居太吵！嘉義翁霰彈槍轟死鄰居

快訊／新埔捷運站驚見裸女衝下車！

咖啡新星被撞死里長批政策殺人　交通局回應了

更多熱門

相關新聞

押寶台積電翻車？南科農地1.4億成交　地主持有3年認賠逾2千萬

押寶台積電翻車？南科農地1.4億成交　地主持有3年認賠逾2千萬

台積電傳出預計在台灣再投資3座2奈米廠，地點可望落腳南科特定區，台南市府積極推動「南科特定區 A、B、C、D、E、N、O 區段徵收計畫」，根據實登顯示，善化區1162.8坪農地，9月以1億4728.6萬元成交，本以為是老農翻身變億萬富翁，沒想到是賠售。

台積電傳設廠南科特定區　2000名老農翻身變田僑仔

台積電傳設廠南科特定區　2000名老農翻身變田僑仔

清潔女傭搞錯地址　丈夫面前遭射殺

清潔女傭搞錯地址　丈夫面前遭射殺

老農整地燒雜草　跌落火堆全身90％燒傷亡

老農整地燒雜草　跌落火堆全身90％燒傷亡

快訊／六福村狒狒脫逃！官員下令射殺遭判刑8月　若定讞須坐牢

快訊／六福村狒狒脫逃！官員下令射殺遭判刑8月　若定讞須坐牢

關鍵字：

老農射殺

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面