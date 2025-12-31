嫌鄰居太吵男怒開霰彈槍！她廚房作菜被轟死　身上留18彈孔

記者林東良／台南報導

嘉義縣中埔鄉2024年8月發生震驚社會的殺人案件，嘉義地院國民法官認定78歲余姓老農不滿女鄰居夜間製造噪音，竟持霰彈槍近距離朝鄰居開槍，造成對方死亡，行為已構成殺人罪，判有期徒刑14年6月，並科罰金6萬2千元，余男上訴二審，台南高分院判決駁回維持一審原判。

判決指出，78歲余姓老農知具有殺傷力的非制式長槍與子彈屬《槍砲彈藥刀械管制條例》列管違禁物，未經許可不得持有，卻於2024年6月10日端午節前，分別自不同來源取得非制式長槍及多顆子彈，並藏放在其位於嘉義縣中埔鄉灣潭村林班地的筍寮內。

同年6月10日，余男將槍彈帶回住處，不僅加以維修保養，還持續藏放於房間內。余男因不滿隔壁鄰居殷女長期夜間製造聲響，導致家人無法安眠，竟於2024年8月19日下午3時許，站在自家後方防火巷內，將子彈上膛後，雙手舉槍，朝距離僅約2至3公尺、站在廚房洗手臺前清洗物品的殷女上半身方向擊發，霰彈擊中被害人右上胸，造成多根肋骨骨折、雙側肺葉及縱膈腔多處彈丸射入口，並引發大量血胸與氣胸，最終因急性呼吸衰竭死亡。余男案發後向警方報案。

▲嘉義余姓老農持霰彈槍近距離射殺女鄰居，判處有期徒刑14年6月，案經上訴二審，台南高分院判決駁回上訴，維持一審原判。（記者林東良翻攝）



法院審理時，余男辯稱僅是想「嚇嚇對方」，且是朝地面射擊，律師也主張僅具殺人間接故意。但法院詳查被告警詢、偵訊與審理供述後，認定其說法與事實不符，認定其持有行為有明確犯意，所持槍械也不是偶然取得。

國民法官認為，被告開槍前未與被害人發生爭執或對話，也未有任何恫嚇行為，卻直接舉槍朝被害人方向擊發。依法醫解剖鑑定，子彈射入路徑為「右往左、上往下、前偏後」，且被害人上胸部有至少18處彈丸射入口，顯示射擊位置明顯高於地面。法官認為，被告明知霰彈槍具高度殺傷力，仍在極近距離朝人體核心部位射擊，足認其具有殺人之直接故意，不因視力老化或未精準瞄準而減輕其主觀犯意。余男犯後雖主動報警，並交付槍彈，具自首情形，但考量其犯行重大、手段兇殘，仍依法判刑有期徒刑14年6月，並科罰金6萬2千元，扣案的非制式長槍、子彈、彈殼及鋼珠等物，均宣告沒收。

案經余男提起上訴，台南高分院審理後，認為一審認事用法並無不當，判決駁回余男上訴，仍維持一審原判。本案可上訴。

▲嘉義余姓老農持霰彈槍近距離射殺女鄰居，判處有期徒刑14年6月，案經上訴二審，台南高分院判決駁回上訴，維持一審原判。（記者林東良翻攝）