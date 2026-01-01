元旦火藥味濃！　國台辦嗆賴「台獨必然敗亡」

▲賴清德總統發表元旦談話。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳冠宇／北京報導

賴清德總統今（1）日發表新年談話，引發大陸國台辦猛烈抨擊，讓元旦就充滿言辭交鋒的火藥味。國台辦批評賴煽動兩岸對立對抗，重彈「民主對抗威權」老調，並稱無論賴說什麼、做什麼，都改變不了「台獨必然敗亡的下場」。

賴清德在新年談話中表示，面對中國持續升高的擴張野心，國際都在關注台灣人有沒有自我防衛的決心。作為總統，他的態度一直都很清楚，就是堅定捍衛國家主權，強化國防及全社會防衛韌性，全面建構有效的嚇阻力量及民主防衛機制。

大陸國台辦發言人陳斌華午間發布「答記者問」表示，賴清德的講話充斥著謊言與妄言、敵意與惡意，再度兜售「台獨」分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，重彈「民主對抗威權」老調，妄圖蠱惑台灣民眾、誤導國際輿論，再次暴露其「台獨」立場冥頑不化、對抗思維執迷不悟，充分坐實其是不折不扣的「和平破壞者」、「危機製造者」、「戰爭煽動者」。

陳斌華指出，賴清德上台以來，違背台灣社會主流民意，頑固堅持「台獨」分裂立場，不斷炮製分裂謬論，蓄意升高兩岸對立，加劇台海局勢緊張。為謀取政治私利，大肆揮霍民脂民膏，大搞「備戰謀獨」、「全民皆兵」，把民眾綁上「台獨」戰車，把台灣推向兵凶戰危險境。

陳斌華批評，對外部勢力一味獻媚輸誠、賣身投靠，嚴重損害台灣民眾和企業切身利益；在島內（指台灣）實行「威權統治」，肆意踐踏民主、破壞法治、禁限自由，大搞「綠色恐怖」、黨同伐異，製造「寒蟬效應」。他反問，「如此劣跡斑斑之人有何資格和顏面奢談『民主』、『自由』、『公義』、『團結』？」

陳斌華表示，無論賴清德及民進黨當局說什麼、做什麼，都改變不了台灣是中國一部分的事實和「台獨」必然敗亡的下場。中華民族偉大復興勢不可擋，祖國完全統一必定實現。

▼大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）