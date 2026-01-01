　
地方焦點

2000人擠爆北港！雲林縣長張麗善元旦升旗許願政策延續

▲雲林縣2026年元旦升旗典禮首度移師北港，超過2000名民眾清晨齊聚北辰國小迎接新年。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲縣長張麗善率縣府團隊出席，與鄉親齊唱國歌、互道新年快樂，也在任內最後一次元旦升旗活動中，許下「政策延續、雲林持續前進」的新年心願。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

清晨微光中，國旗緩緩升起。2026年元旦一早，雲林縣元旦升旗典禮首度移師北港舉辦，2,000多名民眾湧入北港鎮北辰國小，在晨曦與歌聲中迎接新年。縣長張麗善率縣府團隊出席，與鄉親齊唱國歌、互道新年快樂，也在任內最後一次元旦升旗活動中，許下「政策延續、雲林持續前進」的新年心願。

「2026年雲林縣元旦升旗活動」今（1）日上午在北港鎮北辰國民小學登場，現場聚集超過2,000名民眾，不少人清晨即到場卡位，攜家帶眷共襄盛舉。升旗典禮在溫煦陽光下展開，現場氣氛莊嚴又熱鬧。縣長張麗善率副縣長謝淑亞、陳璧君、秘書長曾元煌及縣府團隊出席，以「雲林更好 從心開始」為主軸，與鄉親一同迎接嶄新一年。典禮後，張麗善與多位元旦壽星一同切下生日蛋糕，隨後健走前往北港朝天宮祈福，沿途吸引不少民眾加入，隊伍熱鬧綿延。

抵達朝天宮後，民眾排隊領取由「千歲阿嬤」一針一線親手縫製的手工平安袋，象徵新年平安順遂，現場洋溢濃厚年節氣息。包括立法委員張嘉郡、副議長蔡咏锝、縣議員黃美瑤、黃文祥、北港鎮長蕭美文、鎮代會主席黃美蘭、水林鄉代理鄉長張東凱及縣政顧問團等人，也到場與鄉親一同迎接2026年。

▲雲林縣2026年元旦升旗典禮首度移師北港，超過2000名民眾清晨齊聚北辰國小迎接新年。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣2026年元旦升旗典禮首度移師北港，超過2000名民眾清晨齊聚北辰國小迎接新年。（圖／記者游瓊華翻攝）

張麗善表示，雲林近年從傳統農業大縣，逐步轉型為「農工商科技城」，產業結構持續升級，並在113年「國際智慧城市」評比中躋身全球前七名。她強調，AI與智慧科技已實際應用於農業、交通、教育、環保、水利等政策面向，不僅提升生活品質，也有效降低生命與財產風險。

她指出，「雲菁人才培訓計畫」今年邁入第2年，結合AI科技與在地產業需求，培育雲林未來所需的人才；而「9加1產業園區」作為雲林重要產業藍圖，目前已有過半園區進入中央審議程序，未來逐步開發完成後，將創造更多就業機會，讓年輕人留在家鄉發展。

張麗善也感性表示，這是她任內最後一次參與元旦升旗典禮，政策成果需要長時間耕耘與延續，才能真正開花結果。她在新年第一天許下心願，盼雲林的建設藍圖能穩健前行，持續為地方注入永續發展動能。

北港鎮長蕭美文表示，元旦升旗典禮移師北港舉辦，對地方而言是一大喜事，歡迎民眾活動後留在北港，深入體驗宗教文化與歷史人文之美。立委張嘉郡則指出，縣長張麗善多年來為雲林打下厚實基礎，期盼各界共同努力，讓建設不中斷，發展動能持續累積。

行政處長李重毅表示，今年活動吸引空前人潮，展現雲林人重感情、肯拚搏的精神。元旦升旗不只是迎新儀式，更是凝聚縣民向心力、共同見證家鄉進步的重要時刻。

▲雲林縣2026年元旦升旗典禮首度移師北港，超過2000名民眾清晨齊聚北辰國小迎接新年。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣2026年元旦升旗典禮首度移師北港，超過2000名民眾清晨齊聚北辰國小迎接新年。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

 

01/01 全台詐欺最新數據

318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求
五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

【A-Lin初戀地點爆紅】現任房客驚喊：不是我啦！XD

迎接2026年嶄新一年，永福國小「星星兒家族」依循多年來不曾間斷的傳統，在元旦這天以運動與文化體驗展開新年第一課，由永福國小自行組成的星星兒家族團隊，清晨即前往台南市政府西拉雅廣場，參與元旦升旗典禮並進行自主健走活動，隨後再前往北汕尾鹿耳門天后宮，領取新年許願牌、誠心祈福，以行動迎接新年的到來，今年共有十多位星星兒與畢業肯納青年主動參與。

獲提名參選雲林縣長　劉建國：盼讓社會看到農業

元旦火藥味濃！　國台辦嗆賴「台獨必然敗亡」

元旦升旗雲林張麗善北港鎮

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

