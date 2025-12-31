王毅：越來越多國家和中國站在一起「支持統一」

▲中共中央外事辦主任、大陸外交部長王毅。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

解放軍29日起舉行「正義使命2025」軍演，至今尚未宣布結束之際，中共中央政治局委員、外交部長王毅昨30日在北京出席「2025年國際形勢與中國外交研討會」開幕式，並發表演講。談到台灣問題，王毅再次嚴正指出，台灣問題是中國核心利益中的核心，是絕對不容逾越的紅線，並且強調越來越多的國家和中國站在一起，承認台灣是中國的領土，明確反對「台獨」分裂，支持中國統一大業。

王毅昨30日發表題為《在歷史演進重大關頭開拓中國特色大國外交新境界》的主旨發言。王毅在演講中深刻剖析了當前全球格局正處於歷史演進的分水嶺，強調多極世界已是大勢所趨，並總結了過去一年中國外交在元首外交引領下展現的大國擔當。

《環時》報導指出，王毅首先指出，2025年正值世界反法西斯戰爭勝利與聯合國成立80週年的雙重歷史節點。這一年，國際格局正經歷深刻的進步與倒退之爭，單極霸權逐漸失去民心，多極世界的浪潮已撲面而來。在全球經濟全球化遭遇衝擊、局部戰爭與跨界衝突頻發的背景下，世界正面臨開放或封閉、和平或戰爭的心靈考驗。

王毅強調，中國外交在過去一年中，不僅堅決捍衛了二戰勝利成果與國際公理，更在複雜的中美博弈中探索正確的相處之道，並承諾在即將到來的2026年，中國特色大國外交將展現出更大的作為與擔當。

王毅表示，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係之一。中美兩國的戰略選擇，影響世界歷史的演進方向。一年來，中方堅持從自身與世界的整體和長遠利益出發看待和處理對美關係，在重大原則問題上立場堅定、態度鮮明，在涉及中國核心利益的問題上針鋒相對、寸步不讓，同時同美方接觸對話、尋求合作，推動美方理性客觀看待中國，通過協商對話解決雙方分歧。

王毅談及習近平主席同川普總統4次通話、多次通信，在韓國釜山會晤期間就事關中美關係以及世界和平與發展的重大問題深入溝通，引領中美關係巨輪穿越急流險灘、保持正確航向。

王毅說，一年來中美關係發展的實踐表明，能不能做到相互尊重、和平共處、合作共贏，是中美關係能否穩定發展、造福世界的關鍵所在。中美合則兩利、鬥則具傷，居高臨下行不通，言行不一不可取。中美必須在平等、尊重、互惠基礎上尋找解決各自關切的辦法，探索出兩個大國的正確相處之道

針對台灣問題，王毅指出，「台灣問題是中國的內政，是中國核心利益中的核心。」針對「台獨」勢力的不斷挑釁以及美國大規模對台售武，當然要堅決反對、有力反制。

他強調，今年是台灣回歸祖國80週年，實現祖國完全統一，是在依法維護國家的主權和領土完整，是必須完成的歷史使命。「越來越多的國家和中國站在一起，不僅重申堅持一個中國原則、承認台灣是中國的領土，還明確反對一切『台獨』分裂行徑，支持中國統一大業。任何企圖阻擋這一歷史大勢的倒行逆施都必將以失敗而告終。」

王毅表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年。這個世界各國人民汲取歷史教訓、共謀和平發展的特殊年份，當年發動侵華戰爭的日本，不僅不深刻反省自身犯下的種種罪行，其現職領導人竟然公開挑戰中國領土主權、挑戰二戰歷史結論、挑戰戰後國際秩序。

他強調，對此，所有愛好和平的國家、所有不希望悲劇重演的人民都絕不答應。「我們必須高度警惕日本軍國主義沈渣泛起，必須堅決捍衛用鮮血換來的二戰勝利成果，必須有效維護來之不易的和平穩定。」