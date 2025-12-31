　
大陸 大陸焦點 特派現場

王毅：越來越多國家和中國站在一起「支持統一」

▲中共中央外事辦主任、大陸外交部長王毅。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

解放軍29日起舉行「正義使命2025」軍演，至今尚未宣布結束之際，中共中央政治局委員、外交部長王毅昨30日在北京出席「2025年國際形勢與中國外交研討會」開幕式，並發表演講。談到台灣問題，王毅再次嚴正指出，台灣問題是中國核心利益中的核心，是絕對不容逾越的紅線，並且強調越來越多的國家和中國站在一起，承認台灣是中國的領土，明確反對「台獨」分裂，支持中國統一大業。

王毅昨30日發表題為《在歷史演進重大關頭開拓中國特色大國外交新境界》的主旨發言。王毅在演講中深刻剖析了當前全球格局正處於歷史演進的分水嶺，強調多極世界已是大勢所趨，並總結了過去一年中國外交在元首外交引領下展現的大國擔當。

《環時》報導指出，王毅首先指出，2025年正值世界反法西斯戰爭勝利與聯合國成立80週年的雙重歷史節點。這一年，國際格局正經歷深刻的進步與倒退之爭，單極霸權逐漸失去民心，多極世界的浪潮已撲面而來。在全球經濟全球化遭遇衝擊、局部戰爭與跨界衝突頻發的背景下，世界正面臨開放或封閉、和平或戰爭的心靈考驗。

王毅強調，中國外交在過去一年中，不僅堅決捍衛了二戰勝利成果與國際公理，更在複雜的中美博弈中探索正確的相處之道，並承諾在即將到來的2026年，中國特色大國外交將展現出更大的作為與擔當。

王毅表示，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係之一。中美兩國的戰略選擇，影響世界歷史的演進方向。一年來，中方堅持從自身與世界的整體和長遠利益出發看待和處理對美關係，在重大原則問題上立場堅定、態度鮮明，在涉及中國核心利益的問題上針鋒相對、寸步不讓，同時同美方接觸對話、尋求合作，推動美方理性客觀看待中國，通過協商對話解決雙方分歧。

王毅談及習近平主席同川普總統4次通話、多次通信，在韓國釜山會晤期間就事關中美關係以及世界和平與發展的重大問題深入溝通，引領中美關係巨輪穿越急流險灘、保持正確航向。

王毅說，一年來中美關係發展的實踐表明，能不能做到相互尊重、和平共處、合作共贏，是中美關係能否穩定發展、造福世界的關鍵所在。中美合則兩利、鬥則具傷，居高臨下行不通，言行不一不可取。中美必須在平等、尊重、互惠基礎上尋找解決各自關切的辦法，探索出兩個大國的正確相處之道

針對台灣問題，王毅指出，「台灣問題是中國的內政，是中國核心利益中的核心。」針對「台獨」勢力的不斷挑釁以及美國大規模對台售武，當然要堅決反對、有力反制。

他強調，今年是台灣回歸祖國80週年，實現祖國完全統一，是在依法維護國家的主權和領土完整，是必須完成的歷史使命。「越來越多的國家和中國站在一起，不僅重申堅持一個中國原則、承認台灣是中國的領土，還明確反對一切『台獨』分裂行徑，支持中國統一大業。任何企圖阻擋這一歷史大勢的倒行逆施都必將以失敗而告終。」

王毅表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年。這個世界各國人民汲取歷史教訓、共謀和平發展的特殊年份，當年發動侵華戰爭的日本，不僅不深刻反省自身犯下的種種罪行，其現職領導人竟然公開挑戰中國領土主權、挑戰二戰歷史結論、挑戰戰後國際秩序。

他強調，對此，所有愛好和平的國家、所有不希望悲劇重演的人民都絕不答應。「我們必須高度警惕日本軍國主義沈渣泛起，必須堅決捍衛用鮮血換來的二戰勝利成果，必須有效維護來之不易的和平穩定。」

01/01 全台詐欺最新數據

穿「破羽絨衣」12小時呼吸衰竭！　陸男「羽絨肺」血氧剩85%

女子苦等失蹤6年丈夫真相驚悚　同床共枕「武警上校」是殺人犯

港廉政公署逮捕黑社會操縱維修貪污案　拘21人涉案工程達3300萬

陸女「微信支付失敗」搶菜刀！狂砍警察被「辣椒水子彈」射爆

陸黃河大橋連環撞！巴士車頭懸空險墜河

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

陸官媒公開沈伯洋家衛星圖　陸委會：再威脅就全面檢討兩岸交流

小販一天賺2萬！河南「天安門」牆畫村元旦湧進5萬人

兩岸條例改「台灣與中華人民共和國」　陸委會：須獲社會多數共識

2026年首個「超級月亮」今晚現身　18:03最佳賞月時刻

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

TOYOTA GR86跑車「變身越野機器」！日改裝廠推套件外觀底盤全升級

全程緊盯美軍「活捉馬杜洛」！川普：像在看電視節目

台女星「錄影胸貼外露」沒發現　全被看光尷尬喊：超糗

馬杜洛遭美軍突襲押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業

福利天花板！EXO CHEN來台「1對1自拍」逾千人　衝下台合唱歌迷

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

政戰學院院慶　復興崗傳唱《九條好漢在一班》

「華航林依晨」Ivy生了！　寶寶超萌小手照曝光：母子均安

外籍單車旅客迷途求助　池上警英語說明安全路線獲好評

打造全齡運動新據點！　斗南小東休閒運動中心ROT案招商啟動

【你昨天有喝齁】屏東福安宮乳牛汪「阿炮」睡到成為知名地標XD

中國外交台灣問題中美關係軍事演習國際形勢

