星星兒用運動與文化迎接2026　永福國小元旦祈福課玩出觀察力

▲台南市永福國小星星兒家族元旦前往鹿耳門天后宮祈福許願，以行動迎接2026年。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎接2026年嶄新一年，永福國小「星星兒家族」依循多年來不曾間斷的傳統，在元旦這天以運動與文化體驗展開新年第一課，由永福國小自行組成的星星兒家族團隊，清晨即前往台南市政府西拉雅廣場，參與元旦升旗典禮並進行自主健走活動，隨後再前往北汕尾鹿耳門天后宮，領取新年許願牌、誠心祈福，以行動迎接新年的到來，今年共有十多位星星兒與畢業肯納青年主動參與。

這堂被孩子們暱稱為「新年祈福許願課」的元旦活動，已持續數十年。對星星兒家族而言，不只是行程安排，更是一年一次回顧、展望與重逢的重要時刻。歷經全球戰爭、疫情與經濟動盪，孩子們仍期待在新年第一天與老同學、老朋友相聚，彼此一見如故，彷彿回到多年前的光景，只是成員們都已長高、長壯，有的甚至已大學畢業、踏入職場。

永福老師們分享，早在2018年元旦，星星兒家族就曾向鹿耳門媽祖許願「空污散去」，並身體力行節能減碳，近年空氣品質確實有所改善；然而疫情、戰爭接踵而來，讓孩子們更深刻感受世界的不安。一位已在工作的肯納青年直言，「媽祖真的有聽到星星兒家族的祈福。」

今年，孩子們再次集氣寫下許願牌，期盼媽祖賜福給努力向善的人們，也為受難者祈福；同時再度許下「節能減碳、努力工作、年年一起早起運動」的共同心願。值得一提的是，去年許願清單中，包括新誠品與台南南山廣場開幕、遺失文件夾順利找回等心願，也一一實現，讓孩子們更加相信「願望不是說說而已」。

隨著年齡成長，星星兒的關注也逐漸擴展。老師們觀察到，肯納青年在參訪過程中，開始討論社會案件、國際局勢，甚至關心兩岸軍事動態與年底選舉議題，聊天內容與一般民眾無異，讓師長忍不住笑說：「星星兒真的長大了。」

在鹿耳門天后宮參訪中，孩子們不只祈福，也實地觀察傳統廟宇木構、剪黏工藝的力學原理，了解鄭成功登陸台灣的歷史背景，以及天干地支、安太歲與進香科儀的文化意涵，在運動健身之餘，也玩出觀察力與文化理解力。

為提升星星兒的自信心，永福特教老師特別安排孩子們在媽祖前回顧過去一年，親手寫下新年新希望，並在香爐前「過火」、將許願牌掛上龍柱，象徵為自己立下承諾、迎向新的一年。老師們也感性表示，希望社會大眾能更多理解身心障礙者，特別是在人際溝通上較為困難的肯納星星兒與亞斯伯格症朋友，理解他們的「與眾不同」，並給予友善、平等的對待。新年第一天，永福星星兒家族依舊精神奕奕，在健走、祈福與文化體驗中相聚同行，也為2026年寫下溫柔而堅定的開場。