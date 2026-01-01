　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

2025大陸十大新聞（上）：中美關稅戰衝擊全球　DS橫空出世、軍委洗牌

▲▼ 美國總統川普30日與中國國家主席習近平會晤。川習會。（圖／路透）

▲川普重歸後的首場全球經濟風暴「關稅戰」，中美一度陷入報復性加稅升級，全球供應鏈震盪。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

回望2025年，大陸於內外挑戰之下，發揮戰略韌性與內部整肅的決心。去年初，DeepSeek橫空出世，打破了美國的AI 算力壟斷，重新定義全球科技競爭的規則；隨後美國總統川普重返白宮引爆的「四月關稅戰」，迫使中美經貿步入高摩擦的新常態，衝擊全球經貿。在內部政經局勢，大陸順利完成「十四五」收官並開啟「十五五」開局之年，朝向大AI戰略前進。然而，中央軍委班子九人貪腐集體落馬，促使北京力挽狂瀾清除的權力與清廉整肅；四中全會不只揭示大陸邁向2035年基本實現社會主義現代化的關鍵節點，顯示北京推進「防獨轉促統」戰略，迎向開啟了下一個五年規劃的關鍵航程。來看《東森新媒體ETtoday》大陸2025十大新聞（上）重點整理。

▲▼中國AI新創公司DeepSeek（深度求索）推出新AI模型DeepSeek R1。（圖／路透）

▲大陸AI新創公司DeepSeek（深度求索）推出新AI模型DeepSeek R1震撼世界。（圖／路透）

一、DeepSeek橫空出世：打破AI領域路徑壟斷

2025年1月，DeepSeek推出推理模型DeepSeek-R1，其性能在數學、代碼及邏輯推理上直逼OpenAI的頂尖模型。此舉最令矽谷震驚之處在於其「極致的性價比」：DeepSeek證明了透過算法優化（如MoE架構）與強化學習，僅需不到OpenAI百分之一的訓練成本（約550萬美元），即可達到世界級水平。這打破了美國對高端算力的路徑壟斷，證明在缺乏頂尖晶片的環境下，中國仍具備產出頂規AI的能力。此事件甚至引發NVIDIA股價重挫，開啟了中美AI全面對峙的新紀元。

創辦人梁文鋒：從「少年股神」到AI巨頭

DeepSeek的靈魂人物為創辦人梁文鋒（1985年生，廣東湛江人）。他畢業於浙江大學，曾是量化對沖基金「幻方量化」的靈魂人物，被譽為「少年股神」。他堅信AI將引領未來，拒絕了大疆早期的創業邀請，投身AI研發。梁文鋒與月之暗面的楊植麟、科學家何愷明並稱為「廣東AI三傑」，象徵著大陸新一代技術硬漢的崛起。他的成功不僅是個人成就，更展示了廣東乃至大陸AI產業的厚積薄發。

北京力挺：最高規格民企座談會注入信心

2025年2月17日，大陸國家主席習近平親自召開民營企業座談會，梁文鋒與馬雲、任正非、馬化騰等傳統巨頭同台出席，突顯了DeepSeek在國家戰略中的重要地位。習近平在會上向民營企業家信心喊話，強調基本方針「不能變，也不會變」，並勉勵企業在困難中保持「愛拚會贏」的精神，致力於科技自立自強。這場座談會不僅為疲弱的經濟復甦注入強心針，更將AI提升至國家安全高度，確立了民營企業在「中國式現代化」中的核心驅動力。

▲美國總統川普30日與中國國家主席習近平會晤,川習會。（圖／路透）

▲中美經貿摩擦已經是常態，2026年的中美關係焦點甚至轉移到台灣問題。（圖／路透）

二、中美關稅戰引爆：川普重歸後的首場全球經濟風暴

起因：川普重返白宮，關稅全面武器化

2025年4月，隨著川普重返白宮，中美貿易摩擦迅速升溫並全面引爆。4月2日，川普宣布所謂「解放日」關稅行動，對中國大陸商品加徵125%至145%的懲罰性關稅，

美方對外宣稱，此舉旨在解決長期貿易逆差、確保關鍵科技與產業安全，以及降低對單一供應鏈的依賴。然而，相關措施不僅衝擊中國大陸，也波及歐盟、日本、韓國等主要貿易夥伴，但對大陸的針對性最為明顯。中方隨即定調美方作法為單邊主義與經濟霸凌，明確表態「必將奉陪到底」，中美關稅戰正式進入新一輪高強度對抗。

過程與影響：中美報復性加稅升級，全球供應鏈震盪

關稅戰開打後，雙方迅速陷入報復性加稅循環。中國大陸於4月10日12時01分起，將對美所有進口商品關稅提升至84%。美方則進一步推升對華累計關稅，最高甚至達245%，引發全球金融股市劇烈震盪，道瓊指數一度出現恐慌性拋售。

除關稅措施外，中方同步採取多維度反制，包括將多家涉台軍售企業列入「不可靠實體清單」，並對美國多家智能科技與軍工企業實施出口管制，同時運用稀土出口限制與美債操作等手段，擴大反制層次。

關稅升級直接推高全球製造與消費成本，迫使跨國企業加速調整供應鏈布局。部分大陸企業將產能轉向東南亞、拉美與中東市場，並深耕歐盟與新興市場，對美出口雖承壓，但整體外貿仍展現一定韌性。美國方面則在關稅收入增加的同時，承受進口萎縮、企業成本轉嫁與通膨壓力，關稅政策逐漸成為高度敏感的內政與選舉議題。

2026年中美鬥爭新常態：高關稅有限緩和

關稅戰的反噬效應促使美方態度出現調整，在美國業界與消費者、世界各國經貿壓力之下，2025年5月中旬，中美代表團在日內瓦會談，達成階段性共識，暫時下調部分關稅，美方稅率降至約30%，中方降至約10%，並設定90天磋商期。此舉被外界視為「止血式緩和」，而非結構性和解。

其後數月，雙方在歐洲等地持續接觸，避免關稅全面失控，但在高科技、航運與出口管制等核心議題上分歧依舊。中美領袖10月APEC 釜山峰會上進行會晤，雙方確認希望降低貿易摩擦，並在關稅、農產品採購與打擊芬太尼等議題上取得實務共識，進一步促成關稅休兵延展。

如今邁入2026年，本輪中美關稅戰由短期衝突轉為長期博弈，關稅成為戰略競爭的固定手段，中美經貿關係步入高摩擦、低信任的新常態。

▲▼ 習近平2026元旦祝賀 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲ 習近平2026新年賀詞 ，強調，「2026 年是『十五五』開局之年。銳始者必圖其終，成功者先計於始。」（圖／翻攝 央視新聞聯播）

三、「十四五」收官與「十五五」開局：從新質生產力到AI戰略

2025年是大陸國民經濟和社會發展 「十四五」規劃（2021-2025）收官之年，也是 「十五五」規劃（2026-2030）佈局元年。在「十四五」收官之際，北京宣佈在「高質量發展」上取得階段性勝利，特別是以新能源汽車、鋰電池、光伏為代表的「新三樣」成功轉化為外貿增長新動能，支撐起大陸在西方制裁壓力下的經濟韌性。儘管房地產市場轉型與人口紅利消退帶來結構性挑戰，但這五年的積累，成功將發展重心由「速度」轉向「韌性」，為2035年遠景目標奠定了技術底座。

邁入「十五五」開局，大陸戰略重心出現顯著轉移，核心驅動力被明確定義為 「人工智能＋」行動。與以往側重基建不同，「十五五」將 AI 視為推動現代化產業體系的「首位」策略，試圖透過 AI 賦能傳統製造業以應對勞動力缺口，並帶動量子科技、生物製造、低空經濟等未來產業。

大陸國家主席習近平於昨2025年12月31日晚間七點發表「2026新年賀詞」強調，「2026 年是『十五五』開局之年。銳始者必圖其終，成功者先計於始。」象徵著發展重心正式轉向，「十五五」規劃（2026-2030） 的核心被定義為 「人工智能＋」行動，將 AI 視為推動現代化產業體系的「首位」策略。

▲▼2025大陸兩會,人大開幕,國務院總理李。（圖／路透社）

▲四中全會釋出多樣訊號，被視為大陸邁向2035年基本實現社會主義現代化的關鍵節點，包括對台戰略意義。（圖／路透社）

四、從防獨到促統：四中全會揭示對台政策質變

中共二十屆四中全會於2025年10月20日至23日在北京舉行，23日發布全會公報。此次會議在大陸政治、經濟與對台戰略上具有重要里程碑意義，不僅正式審議通過《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》，也在多項綱領性表述中釋放出高度政治訊號。

從定位來看，四中全會承接「十四五」收官與「十五五」啟動，被視為大陸邁向2035年基本實現社會主義現代化的關鍵節點。公報首次集中出現多項關鍵新表述，涵蓋經濟、科技、國防與國家治理，反映北京對未來五年至十年發展方向的整體布局。

在經濟層面，全會強調構建「新發展格局」，加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的體系，並明確提出到2035年人均GDP達到中等發達國家水平，試圖在外部壓力下重新定義自身發展階段。科技政策方面，全會將「高水平科技自立自強」置於突出位置，提出加快發展「新質生產力」，以先進製造業為核心支撐現代化產業體系，並設定包括「航天強國」等具體長期目標。

在政治與安全層面，全會同步公布中央委員會與中央軍委共11項重要人事調整，並審議通過多起違紀審查報告，顯示反腐與整肅仍是鞏固「黨的絕對領導」的重要工具。會議多次強調統籌發展與安全，將政治安全與意識形態風險防範置於優先位置。

對台議題方面，四中全會延續「推進祖國統一大業」的既有表述，但外界高度關注的是，相關綱領性文件「首次」更明確地將「解決台灣問題、實現完全統一」嵌入國家整體發展進程，顯示統一目標已不再只是長期願景，而是與強國建設同步推進的政治任務，被解讀北京對台策略由「防獨」向「促統」轉變的重要信號。

▲解放軍近年多起高層涉及違法違紀，李尚福（右）、何衛東（左）紛紛落馬 。（圖／記者任以芳攝）

▲解放軍近年多起高層涉及違法違紀，李尚福（右）、何衛東（左）紛紛落馬 ，北京大清洗軍委班子。（圖／記者任以芳攝）

五、 解放軍貪腐落馬：淨化軍委班子大洗牌

回顧近三年解放軍重大貪腐人事案，2024年魏鳳和與李尚福雙雙落馬，兩人均曾擔任國務委員兼國防部長。魏鳳和出身火箭軍，曾任火箭軍首任司令員（2015-2017）；李尚福則長期深耕航太裝備領域，曾任中央軍委裝備發展部部長（2017-2022），兩人主要捲入火箭軍集體貪腐案與軍事裝備採購弊案。

接著，大陸國防部新聞發言人張曉剛去年10月17日又證實，中央政治局委員、中央軍委副主席何衛東，中央軍委委員、軍委政治工作部原主任苗華，軍委政治工作部原常務副主任何宏軍，軍委聯合作戰指揮中心原常務副主任王秀斌，東部戰區原司令員林向陽、陸軍原政委秦樹桐、海軍原政委袁華智、火箭軍原司令員王厚斌、武警部隊原司令員王春寧9人，經調查9人嚴重違反黨紀，涉嫌嚴重職務犯罪，數額巨大，性質極為嚴重，影響極其惡劣，依據相關黨內法規和法律法規，開除黨籍處分，依法審查起訴。

這是自解放軍軍隊改革以來最嚴重的政治震盪，涉及大規模採購貪腐與政治不忠誠，範圍涵蓋軍委政治工作部、東部戰區及火箭軍核心。北京快刀斬亂麻，深度進行這場「軍隊淨化」，以確保「槍桿子絕對聽黨指揮」。

這場人事地震導致軍委班子近乎重組，引發外界對解放軍短期戰力的質疑，北京意在掃除「政治隱患」，確保軍隊在未來可能的軍事衝突中具備絕對執行力。

ET快訊
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求
五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示
63歲玉女歌手成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

