快訊／軍演剛落幕　習近平新年賀詞：統一歷史大勢不可阻擋

▲習近平按照慣例發表新年賀詞。（圖／翻攝央視）

記者陳冠宇／北京報導

在共軍東部戰區今（31）日晚間6時許宣布「正義使命-2025」演習落幕之後，大陸國家主席習近平晚間7時照往例發表新年賀詞。在涉台部分，他表示，「兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋」；他還提到人大設立的「台灣光復紀念日」。

習近平的全程講話約10分鐘，他在談到港澳台時表示，「要堅定不移貫徹『一國兩制』方針，支持港澳更好融入國家發展大局，保持長期繁榮穩定。兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋。」

對比去（2025）年新年賀詞涉港澳台部分，習近平當時表示，「我們將堅定不移貫徹一國兩制方針，保持香港、澳門長期繁榮穩定。兩岸同胞一家親，誰也無法割斷我們的血脈親情，誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢。」

習近平今年致詞還提到，「這一年，令人難忘的是，我們隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，設立台灣光復紀念日」。

在經濟與科技發展方面，習近平表示，大陸依靠創新為高質量發展賦能。他說，科技與產業深度融合，創新成果競相湧現，人工智慧大模型你追我趕，晶片自主研發有了新突破。他還提及天問二號、雅下水電工程開工建設、人形機器人，以及首艘電磁彈射型航母正式入列。

談及涉外成果，習近平指出，上合組織天津峰會、全球婦女峰會成功舉辦，海南自貿港全島封關運作。他說，為更好應對氣候變化，大陸宣布新一輪國家自主貢獻。繼「三大倡議」之後，他提出全球治理倡議，推動建設更加公正合理的全球治理體系。

習近平還強調，當今世界變亂交織，一些地區仍被戰火籠罩。他稱，中國始終站在歷史正確一邊，願同各國攜手促進世界和平發展，推動構建人類命運共同體。