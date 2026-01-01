咖啡界新星跨年前殞落！母崩潰拒認屍　肇事司機下跪痛哭道歉

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市前鎮區昨日晚間發生一起奪命車禍，一名21歲唐姓男大生騎乘機車行經中華五路時，與一輛自用大貨車不明原因發生碰撞，唐男倒地後遭貨車後輪輾過，傷重當場死亡。檢警今（1）日上午相驗，死者母親悲痛到無法承受，仍無法面對兒子已成冰冷遺體的事實，拒絕認屍，場面令人鼻酸。

今早於高雄殯儀館進行相驗時，唐男母親全程情緒潰堤，面對兒子遺體始終無法接受現實，數度痛哭失聲，拒絕進入相驗室認屍。警方及殯儀館人員在旁不斷安撫，但母親仍難以平復情緒。據了解，肇事的李姓貨車駕駛也現身殯儀館，見到死者母親後，當場下跪向對方道歉，不斷認錯表示悔恨。面對肇事司機的道歉，唐男母親一度無法言語，只能不停哭泣，現場氣氛相當沉重。

這起事故發生在昨天（12月31日）晚間6點38分，警消接獲通報指出，前鎮區中華五路發生嚴重車禍。救護人員趕抵現場時，發現唐姓男騎士倒臥在車道上，經評估已無生命跡象，現場即宣告死亡。

▲肇事司機今天也前往殯儀館，跟死者母親下跪道歉。（圖／民眾提供）

警方初步調查，當時由43歲李姓男子駕駛的自用大貨車，沿中華五路北往南方向行駛，21歲唐姓男子則騎乘機車同向前進，兩車在行進間發生碰撞，唐男倒地後不幸遭貨車後輪輾過，當場失去生命跡象。警方已對李姓駕駛實施酒精濃度檢測，酒測值為0，初步研判肇事原因為雙方未保持安全距離，詳細責任仍待交通大隊進一步分析研判。

唐姓男大生在台南就讀大學，平時熱愛咖啡創作，月初才在校內咖啡沖煮比賽中奪下大專組冠軍，過去也曾在相關咖啡競賽中獲獎，被同好視為「咖啡界的明日之星」。事發前，他原本與朋友相約外出跨年，未料卻在跨年倒數前夕發生憾事，年輕生命嘎然而止，令人惋惜。

▲高雄大貨車撞斃唐姓男大生。（圖／民眾提供）