非洲尚比亞率先同意　陸資礦企正式使用人民幣繳納

▲尚比亞由此成為非洲首個確認接受人民幣支付礦業稅款的國家。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

非洲第二大銅礦生產國尚比亞（Zambia）已採取突破性舉措，當地中資礦山運營商已開始使用人民幣繳納礦區開採使用費及各項稅款。尚比亞央行（BoZ）也證實，這項人民幣結算繳費模式已於2025年10月正式落地。

陸媒《觀察者》引述美媒《彭博社》12月31日報導，尚比亞是非洲第一個確認接受人民幣支付礦業稅款的國家。這一舉措被視為人民幣在非洲大陸接受度持續提升的最新佐證，分析家認為「非洲正逐漸成為推進人民幣國際化的關鍵陣地」。

尚比亞央行回覆內容證實，由於該國大部分銅礦出口目的地為中國，且中資礦企對華出口的貨款已有部分甚至全部以人民幣結算，此政策順應了市場實務需求。

尚比亞央行的核心策略之一是實現外匯儲備多元化並擴大儲備規模。該行強調，增持人民幣資產不僅有助於達成資產多元化目標，更能幫助該國以更具成本效益的方式償還對華債務。這對於曾受困於外債壓力的贊比亞而言，具備極高的戰略意義。

回顧政策歷程，尚比亞央行曾於2018年規定礦企必須出售美元以繳納使用費，並在2020年將範圍擴大至所有礦業稅款，其初衷是為了激增的債務壓力而充實政府美元儲備。

如今政策進一步優化，礦企可自主選擇向央行出售美元或人民幣來履行繳稅義務。為了配合這項調整，尚比亞央行已於上月開始公布人民幣兌克瓦查（Kwacha）的官方匯率。

隨著中非經貿合作加深，贊比亞的嘗試可能為其他非洲資源輸出國提供範本。人民幣在實體貿易結算與主權儲備功能的雙重提升，正重塑非洲能源與礦業市場的金融格局。