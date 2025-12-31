　
大陸 大陸焦點 特派現場

習近平2026新年賀詞：祖國統一的歷史大勢不可阻擋

記者趙蔡州／綜合報導

2025年已進入最後一天，中國央視31日晚間轉發中國國家主席習近平的「2026新年賀詞」影片。習近平在影片中表示，「2025年是『十四五』收官之年，5年來，我們踔厲奮發、勇毅前行，克服重重困難挑戰，圓滿完成目標任務，在中國式現代化新征程上邁出了穩健步伐」。

▲▼習近平2026新年賀詞（圖／翻攝自微博）

▲央視轉發習近平2026新年賀詞影片。（圖／翻攝自微博）

習近平31日晚間透過央視發布2026年新年賀詞。全文如下：

大家好！歲序更替，華章日新。在新年到來之際，我在北京向大家致以美好的祝福！

2025年是「十四五」收官之年。5年來，我們踔厲奮發、勇毅前行，克服重重困難挑戰，圓滿完成目標任務，在中國式現代化新征程上邁出了穩健步伐。我國經濟總量連續跨越新關口，今年預計達到140萬億元，經濟實力、科技實力、國防實力、綜合國力躍上新台階，綠水青山成為亮麗底色，人民群眾獲得感幸福感安全感不斷增強。5年歷程極不尋常，成績來之不易。大家拼搏進取、耕耘奉獻，鑄就了欣欣向榮的中國。我向每一位辛勤付出的奮鬥者致敬。

這一年，令人難忘的是，我們隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，設立台灣光覆紀念日。國之盛典威武雄壯，勝利榮光永載史冊，激勵中華兒女銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來，凝聚起中華民族偉大覆興的磅礴偉力。

我們依靠創新為高質量發展賦能。科技與產業深度融合，創新成果競相湧現，人工智能大模型你追我趕，芯片自主研發有了新突破，我國成為創新力上升最快的經濟體之一。天問二號開啟「追星」之旅，雅下水電工程開工建設，首艘電磁彈射型航母正式入列。人形機器人亮出「功夫模式」，無人機演繹絢麗「煙花」。創新創造催生了新質生產力，也讓生活更加多姿多彩。

我們以文化滋養精神家園。文博熱、非遺熱不斷升溫，世界遺產再添新員，悟空和哪咤風靡全球，古韻國風成為年輕人眼中的頂流審美。文旅市場人氣火爆，「城超」、「村超」熱鬧非凡，冰雪運動點燃冬日激情。傳統與現代交融，中華文化綻放更加燦爛的光芒。

我們共創共享美好生活。我到西藏、新疆出席慶祝活動，從雪域高原到天山南北，各族群眾心手相連，像石榴籽一樣緊緊抱在一起，大家用潔白的哈達、熱情的歌舞，表達對祖國的熱愛、對幸福的禮讚。民生無小事，枝葉總關情。過去一年，新就業群體權益有了進一步保障，適老化改造給老年人帶來方便，育兒家庭每月多了300元補貼。柴米油鹽、三餐四季，每個「小家」熱氣騰騰，中國這個「大家」就蒸蒸日上。

我們繼續敞開胸懷擁抱世界。上合組織天津峰會、全球婦女峰會成功舉辦，海南自貿港全島封關運作。為更好應對氣候變化，我國宣布新一輪國家自主貢獻。繼三大倡議之後，我提出全球治理倡議，推動建設更加公正合理的全球治理體系。當今世界變亂交織，一些地區仍被戰火籠罩。中國始終站在歷史正確一邊，願同各國攜手促進世界和平發展，推動構建人類命運共同體。

前不久，我出席了全運會開幕式，粵港澳三地同心同行，令人欣慰。要堅定不移貫徹「一國兩制」方針，支持港澳更好融入國家發展大局，保持長期繁榮穩定。兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋！

黨興方能國強。我們開展深入貫徹中央八項規定精神學習教育，徙木立信從嚴管黨治黨，去腐生肌推進自我革命，黨風政風持續向好。要砥礪初心使命，持之以恒、久久為功，繼續回答好延安“窯洞之問”，書寫無愧於人民的時代答卷。

2026年是「十五五」開局之年。銳始者必圖其終，成功者先計於始。我們要錨定目標任務，堅定信心、乘勢而上，紮實推動高質量發展，進一步全面深化改革開放，推進全體人民共同富裕，續寫中國奇跡新篇章。

山海尋夢，不覺其遠；前路迢迢，闊步而行。讓我們拿出躍馬揚鞭的勇氣，激發萬馬奔騰的活力，保持馬不停蹄的幹勁，一起為夢想奮鬥、為幸福打拼，把宏偉願景變成美好現實。

新年的旭日即將升起。祝祖國山河壯麗、大地豐饒，神州沐朝暉！祝大家心有所悅、業有所成，萬事皆可期！
 

01/01

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

一張圖看賴清德、習近平新年談話重點

一張圖看賴清德、習近平新年談話重點

中共解放軍東部戰區在2025年的最後三天，啟動名為「正義使命-2025」的圍台軍演，引起國際間的高度關切。總統賴清德、中國國家主席習近平在2026年新的一年，依慣例都會發表新年談話，而《ETtoday新聞雲》彙整兩岸二位國家領導人的談話重點。

習近平重申「貫徹一國兩制」　鄭麗文：尊重但盼透過對話化解歧異

習近平重申「貫徹一國兩制」　鄭麗文：尊重但盼透過對話化解歧異

LIVE／迎接新年！中共剛以軍演「嚇年」落幕　賴清德發表元旦談話

LIVE／迎接新年！中共剛以軍演「嚇年」落幕　賴清德發表元旦談話

快訊／軍演剛落幕　習近平新年賀詞：統一歷史大勢不可阻擋

快訊／軍演剛落幕　習近平新年賀詞：統一歷史大勢不可阻擋

鄭麗文再提「鄭習會」　國台辦僅重申九二共識

鄭麗文再提「鄭習會」　國台辦僅重申九二共識

習近平

