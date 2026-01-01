兩岸歌手齊聚媽祖家鄉跨年　VR科技點亮2026湄洲島祈福盛典

記者任以芳／綜合報導

「逐光向新·與青春共赴山海」跨年盛典昨2025年12月31日在湄洲媽祖祖廟熱烈登場，音樂盛典邀請到蘇見信、陳志朋、李翊君等多位兩岸知名歌手演出，現場還有「數位媽祖」，利用VR與AR技術，讓信眾透過手機就能「雲拜媽祖」，身臨其境地瀏覽祖廟風貌，為傳統信仰插上科技的翅膀。

昨天是2025年最後一天，大陸福建湄洲島「媽祖故里」被璀璨燈火點亮。這場盛會打破了傳統祭典的嚴肅框架，將古老民俗與現代潮流、兩岸流行音樂深度結合，吸引海內外上千的信眾齊聚，共同迎接2026年。

夜幕下的天后廣場，率先由「全到莆田過大年」啟動儀式暖場。現場透過全景宣傳片，向全球遊客發出邀約，將莆田特有的非遺演藝、傳統美食與民俗體驗介紹給現場信眾。

▼ 湄洲媽祖廟跨年邀請台灣歌手信、陳志朋、李翊君等兩岸歌手。（圖／翻攝 湄洲祖廟活動）

音樂盛典邀請到台灣歌手蘇見信、陳志朋、李翊君等多位兩岸知名歌手登台，一首首經典金曲的前奏響起，現場立刻爆發出跨越世代的大合唱，流行旋律與遠處祖廟的鐘聲交織，氣氛十分熱烈。

除了感官的享受，本次盛典集合新科技，現場正式發表了湄洲媽祖廟「馬年文旅IP」，以靈動可愛的卡通媽祖形象結合生肖元素，推出一系列吸睛的文創週邊，深受年輕族群喜愛。「數位媽祖」載體利用VR與AR技術，讓信眾透過手機就能「雲拜媽祖」，網上瀏覽祖廟風貌，讓無法參加的人也能一起感受。

▲「數位媽祖」讓信眾雲端看祖廟。（圖／翻攝 湄洲祖廟活動）

在互動區域，兩岸集市的台灣青年帶來的精緻手作、兩岸聯名福卡的交換活動。此外，以媽祖文化為主題的微短劇《南國蓬萊》也同步啟動。接近零點，全場高聲倒數，新年的鐘聲與絢麗煙火在祖廟上空同步綻放。

祖廟董事會董事長林金贊強調，媽祖精神是兩岸共有的財產，未來將持續推動文旅融合，讓媽祖文化成為連結全球華人的溫暖紐帶。

▼ 湄洲媽祖跨年煙火 。（圖／翻攝 湄洲祖廟活動）