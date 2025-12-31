解放軍：「正義使命-2025」演習圓滿完成　堅決挫敗台獨分裂

▲解放軍公布軍演畫面。（圖／翻攝央視）



記者蔡紹堅／綜合報導

解放軍東部戰區12月31日下午6時宣布，「正義使命-2025」演習已圓滿完成各項任務。

東部戰區新聞發言人李熹表示，演習全面檢驗了部隊一體化聯合作戰能力，「戰區部隊時刻保持高度戒備，持續加強練兵備戰，堅決挫敗台獨分裂和外部干涉圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。」

▼東部戰區發言人李熹。（圖／翻攝微博）



解放軍東部戰區29日上午宣布，自12月29日起在台灣周邊多個海空域展開大規模聯合軍事演習，演習範圍涵蓋台灣海峽、台島北部、西南、東南以及台島以東海空域，動員陸軍、海軍、空軍與火箭軍等兵力，執行代號為「正義使命-2025」的聯合作戰演練。

國台辦發言人陳斌華表示，「解放軍有關軍事行動是對『台獨』分裂勢力和外部干涉勢力的嚴正警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要、正義之舉。」

陳斌華還說，「兩岸同胞是一家人。有關軍事行動針對的是『台獨』分裂活動和外部勢力干涉，是為了遏制『台獨』勾連外部勢力禍亂台海，從根本上維護國家主權和領土完整，維護中華民族根本利益和台灣同胞切身利益，絕非針對廣大台灣同胞。」

▼解放軍軍演海報。（圖／翻攝東部戰區）