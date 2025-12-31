　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

解放軍：「正義使命-2025」演習圓滿完成　堅決挫敗台獨分裂

▲▼ 正義使命2025軍演、2025.12.29、解放軍、共軍 。（圖／翻攝 央視）

▲解放軍公布軍演畫面。（圖／翻攝央視）

記者蔡紹堅／綜合報導

解放軍東部戰區12月31日下午6時宣布，「正義使命-2025」演習已圓滿完成各項任務。

東部戰區新聞發言人李熹表示，演習全面檢驗了部隊一體化聯合作戰能力，「戰區部隊時刻保持高度戒備，持續加強練兵備戰，堅決挫敗台獨分裂和外部干涉圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。」

▼東部戰區發言人李熹。（圖／翻攝微博）

▲解放軍東部戰區新任發言人海軍大校李熹。（圖／翻攝微博）

解放軍東部戰區29日上午宣布，自12月29日起在台灣周邊多個海空域展開大規模聯合軍事演習，演習範圍涵蓋台灣海峽、台島北部、西南、東南以及台島以東海空域，動員陸軍、海軍、空軍與火箭軍等兵力，執行代號為「正義使命-2025」的聯合作戰演練。

國台辦發言人陳斌華表示，「解放軍有關軍事行動是對『台獨』分裂勢力和外部干涉勢力的嚴正警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要、正義之舉。」

陳斌華還說，「兩岸同胞是一家人。有關軍事行動針對的是『台獨』分裂活動和外部勢力干涉，是為了遏制『台獨』勾連外部勢力禍亂台海，從根本上維護國家主權和領土完整，維護中華民族根本利益和台灣同胞切身利益，絕非針對廣大台灣同胞。」

▼解放軍軍演海報。（圖／翻攝東部戰區）

▲▼ 東部戰區開展“正義使命-2025” 軍演 。（圖／翻攝 東部戰區、央視）

更多新聞
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

穿「破羽絨衣」12小時呼吸衰竭！　陸男「羽絨肺」血氧剩85%

女子苦等失蹤6年丈夫真相驚悚　同床共枕「武警上校」是殺人犯

港廉政公署逮捕黑社會操縱維修貪污案　拘21人涉案工程達3300萬

陸女「微信支付失敗」搶菜刀！狂砍警察被「辣椒水子彈」射爆

陸黃河大橋連環撞！巴士車頭懸空險墜河

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

陸官媒公開沈伯洋家衛星圖　陸委會：再威脅就全面檢討兩岸交流

小販一天賺2萬！河南「天安門」牆畫村元旦湧進5萬人

兩岸條例改「台灣與中華人民共和國」　陸委會：須獲社會多數共識

2026年首個「超級月亮」今晚現身　18:03最佳賞月時刻

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

阿根廷總統痛批馬杜洛獨裁　公開支持川普拘捕行動：自由萬歲

【你昨天有喝齁】屏東福安宮乳牛汪「阿炮」睡到成為知名地標XD

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

北京26歲警花「撞臉」楊紫走紅

2025年賣出192台保時捷！　陸銷售女王第3年稱霸

陸官媒公開沈伯洋家衛星圖　陸委會警告

影／福建艦「零幀急停」近距離曝光！

陸男穿「破羽絨衣」12小時呼吸衰竭！

女子苦等失蹤6年丈夫真相好驚悚

陸撞球天后潘曉婷一桿把「2025打成2026」 網敲碗：看明年2027怎麼打

王心凌串燒回憶殺！湖南衛視跨年收視率第1

陸央媒連3天力挺用「水花消失術」震撼世界的農村女孩

陸網大讚：蔡依林重新定義演唱會標準

2026年首個「超級月亮」今晚現身

陸最嚴格「養犬規定」上路 飼主腦洞大開推「行狗記錄器」自保

宋濤：願與台灣各界展開國家統一協商

澳洲譴責解放軍圍台軍演　中方提嚴正交涉

澳洲譴責解放軍圍台軍演　中方提嚴正交涉

針對澳洲外交部於2025年12月31日發聲明譴責解放軍環台軍演，必且警告會「有促使區域緊張升溫的風險」。中國駐澳洲使館發言人今（1）日強烈譴責澳方聲明顛倒黑白、混淆是非，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向澳方提出嚴正交涉。

台灣2照片以實力反擊軍演　百萬YT網紅形容：讓中共空軍大腦裸奔

台灣2照片以實力反擊軍演　百萬YT網紅形容：讓中共空軍大腦裸奔

中國稱數十國支持軍演　外交部：為虎作倀國際社會自有公評

中國稱數十國支持軍演　外交部：為虎作倀國際社會自有公評

2025兩岸十大新聞（下）：美對台史上最大軍售案　共軍年末軍演進逼台灣

2025兩岸十大新聞（下）：美對台史上最大軍售案　共軍年末軍演進逼台灣

2025兩岸十大新聞（上）：賴拋「國安17條」　陸配亞亞遭驅逐

2025兩岸十大新聞（上）：賴拋「國安17條」　陸配亞亞遭驅逐

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

