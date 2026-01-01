明晚到周六最冷「1地體感剩5度」　下周再急凍5天　

▲強烈大陸冷氣團發威，明晚到周六清晨最冷。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李姿慧／台北報導

強烈冷氣團盤據，明天(2日)晚間到周六清晨最冷，局部低溫下探8度，其中新竹市體感溫度最低5度，明天高山有降雪機會，周日短暫回暖後，下周一再有一波冷氣團南下，且可能接近強烈冷氣團等級，預估一路冷到下周五清晨。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，今天強烈大陸冷氣團南下，北部一整天偏涼，中南部白天氣溫尚未下降，仍可見陽光，不過入夜之後各地氣溫將下降，其中中部以北、宜蘭低溫約13到15度，明天氣溫更低。

▲這波強烈冷氣團最冷時間點落在周五到周六清晨。（圖／氣象署提供）

劉沛滕指出，這波強烈冷氣團最冷時間點在明天晚上到周六清晨，中部以北、宜蘭低溫約10到12度，氣象署已陸續發布低溫特報，明天晚間低溫特報可能涵蓋中部以北、台南、高雄，局部地區溫度會再低1到2度，可能出現8到9度低溫。

根據氣象署體感溫度預報，本島地區方面，明天桃園市、基隆市、彰化縣、宜蘭縣體感溫度最低8度，新竹縣、苗栗縣體感溫度最低探6度，新竹市體感溫度最低剩5度。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

周日清晨輻射冷卻影響，仍有低溫，周日白天過後氣溫短暫回暖，感受舒適，各地高溫約20度或以上，北部約20度到21度，中南部約22到23度。

下周再有冷空氣報到，劉沛滕說明，下波強度為大陸冷氣團，且有接近強烈大陸冷氣團等級可能，下周一到下周五清晨將有一波低溫，最冷時間點為下周三到下周四清晨，這波冷空氣影響時間長，預測有一到兩波冷空氣補充，不過影響時間和強度仍有變化空間，大致上1月8日或9日前都是比較低溫時間點。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨方面，劉沛滕表示，今天迎風面地區有局部大雨，明天白天迎風面地區桃園以北、宜蘭仍有降雨，晚上水氣漸漸減少，周末轉乾冷，周日清晨有輻射冷卻作用；下周一、下周二下波冷氣團南下，桃園以北、東半部有局部降雨，不過水氣不多，下周三之後轉為乾冷的天氣型態。

此外，明天北部、宜蘭1500至2000公尺以上山區，以及中部、花蓮3000公尺左右高山有局部降雪機率。明天至周日清晨基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島易有長浪發生，約有3到4米浪高，到海邊活動要留意安全。