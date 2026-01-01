　
大陸 大陸焦點 特派現場

2025中國十大奇葩新聞（上）：少林住持養情婦、博導只讀過高中

▲▼「假奶擋刀」撿回一命！女子「挺過20多刀」慶幸有隆乳。（圖／翻攝微博）

▲女子遭搶匪狂砍20多刀，幸好胸部內的「假體」擋住了致命傷。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

回顧2025年，《東森新媒體ETtoday》整理出中國大陸十大「不可思議」的社會新聞或事件，其中不少皆與假冒、詐騙有關，更有許多牽涉嚴重犯罪，受到法律制裁，連德高望重的名剎方丈與博士導師也捲入其中，最終身陷囹圄，跌落神壇。

▲▼「假奶擋刀」撿回一命！女子「挺過20多刀」慶幸有隆乳。（圖／翻攝微博）

▲只有一刀傷及女子肺部，搶救後沒有生命危險。（圖／翻攝微博）

一、搶匪揮刀「砍到假奶」　女身中20刀「慶幸有隆乳」擋下致命一擊

浙江杭州馬姓女子5月在商場停車場遭一名陌生男子狹持劫財，但警方很快就趕到現場，男子見事跡敗露，突然對著女子狂砍20多刀。

倒在血泊中的女子很快被送到醫院搶救，幸運的是，由於她做過隆乳手術，致命攻擊全被「假體」擋住，僅有一刀傷及肺部，治療後沒有生命危險。

▲少林寺方丈釋永信。（圖／CFP）

▲釋永信包養情婦、侵佔寺產，目前已被逮捕。（圖／CFP）

二、少林寺住持釋永信挪用資金、侵佔寺院資產　包養多名情婦還有「私生孫」

擔任河南嵩山少林寺住持長達26年的釋永信7月驚傳涉刑事犯罪、挪用侵佔寺院資產、長期與多名女性保持不正當關係，並育有私生子，正接受多部門聯合調查。

事實上，早在2015年就有網友指控釋永信包養多名情婦、產下多名私生子女，甚至連「私生孫」都有。釋永信的醜聞嚴重敗壞了中國大陸佛教界的聲譽，損害出家人形象，導致其戒牒被註銷，也令少林寺千年清譽蒙塵。

目前，少林寺的住持職務已改由原洛陽白馬寺的住持釋印樂接替。

▲▼陸女機器人IRON遭質疑「活人扮演」　團隊「現場剪開衣服」證明。（圖／翻攝微博）

▲▼陸女機器人IRON遭質疑「活人扮演」　團隊「現場剪開衣服」證明。（圖／翻攝微博）

▲團隊人員剪開機器人褲管證明非人類扮演。（圖／翻攝微博）

三、小鵬女機器人疑「活人扮演」　團隊「現場剪開衣服」證明

大陸電動車廠小鵬汽車11月展示了其研發的女性型態機器人IRON，逼真的「貓步」受到大量關注，但也被質疑內部其實藏了真人。為回應外界的質疑，小鵬汽車的創辦人何小鵬再次展示IRON，並請團隊成員現場剪開腿部覆蓋的布料，展示內部機械結構。

何小鵬在舞台上一度哽咽，他表示，發表會結束之後，網路上有很多人質疑IRON裡面藏了一個真人，他們的團隊非常委屈，一整夜都沒睡，他自己也沒睡好。

隨後，機器人再次以「貓步」走上舞台，並由團隊成員拿出剪刀，現場將機器人腿部的布料剪下，露出內部的金屬結構。何小鵬也感嘆道，「希望這是最後一次證明機器人是它自己。」

▲▼「首席科學家」只有高中畢業！陸大學「被騙兩年」還讓他帶博士生。（圖／翻攝界面新聞）

▲郭偉只有高中學歷，竟混入江蘇科技大學擔任博士導師。（圖／翻攝界面新聞）

四、「首席科學家」只有高中畢業！大學「被騙兩年」還讓他帶博士生

江蘇科技大學「首席科學家」郭偉11月被爆料只有高中學歷，涉嫌學術造假及侵占科研經費等。校方18日證實，郭偉存在嚴重學術不端行為，已經解聘並報案。

郭偉的「資歷」相當顯赫，是江蘇科技大學的「首席科學家」，材料科學與工程學院的教授及博士生導師，還擁有國家重大人才工程A類創新人才，國家重大項目首席科學家，國際納米材料領域知名專家，俄羅斯工程院外籍院士等多重頭銜。

不過，這些經歷卻被網友踢爆造假，實際上，郭偉連大學都沒讀過，只有高中畢業。郭偉唯一帶過的博士生林楚也出面表示，聽到郭偉被調查一點也不意外，甚至起初感到欣喜，之後就是難過，感嘆自己浪費的時間，「我可能是最大受害者。」

林楚透露，入學的第二個月他就確定郭偉是騙子加神棍，「他怕自己暴露，總是拖著，讓我自己看書，從來沒上過課。」林楚更指控，自己在江蘇科大的半年幾乎都在做雜活、幫郭偉報帳，由於一直沒有人帶他做科研，半年後他就自行申請退學了。

對於外界的質疑，江蘇科技大學相當低調，僅簡單發出一份聲明，稱今年9月，學校收到教師郭某涉嫌學術不端的舉報，對此高度重視，立即啓動調查程序。經調查取證，認定郭某存在嚴重學術不端行為，已按規定解除了與郭某的聘用協議，並對其團隊師生進行了妥善安排。

▲▼南京博物院爆盜賣國寶！陸17家博物館「巧合休館」最長一年。（圖／翻攝微博）

▲南京博物院前院長徐湖平被指控盜賣國寶。（圖／翻攝微博）

五、南京博物院爆盜賣國寶！17家博物館「巧合休館」最長一年

南京博物院日前爆出盜賣國寶文物的醜聞，退休職工更出面指控前院長徐湖平就是主犯，導致了至少上千件國寶遺失、損毀。雖然徐湖平特別拍片否認指控，但影片中卻拍到了他家滿牆滿櫃的字畫、瓷器，隨後他也被公安帶走調查。

巧合的是，南京博物院的一系列醜聞爆出後，大陸多家博物館隨後都宣布閉館，包含北京民俗博物館、樂山博物館、南京古生物博物館等，至少有17家博物館以各種理由暫時關閉。

此一現象也引起了許多大陸網友的關注，質疑突然宣布閉館的博物館是受到南京博物院醜聞的影響，甚至還有網友留言諷刺，「幸好當年國民黨把珍貴的都帶去台北故宮了，留在這今天可能被賣掉了！」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

