政府拚經濟！解決五缺　孫大千酸：只有一缺就是「缺錢」

▲孫大千酸政府，民眾只有一缺就是「缺錢」。（示意圖／翻攝自pakutaso）



政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜政見打出經濟牌，誓言讓高雄發大財，讓許多在地民眾相當欣喜。對此，前立委孫大千表示，相較於藍綠政黨，同樣都是「拚經濟」，為什麼韓國瑜可以讓人民「有感」？

孫大千指出，韓國瑜拚的是「庶民經濟」，可以讓基層民眾立刻並且直接受惠。只要「貨出得去」，農漁民的口袋自然飽滿賺大錢，只要「人進得來」，夜市攤販和觀光產業的生意自然興隆發大財。庶民經濟不但影響的層面和人數非常廣泛，更重要的是，這是台灣經濟體系當中，長期處於低薪環境，並且被忽略的「辛苦人」。

孫大千分析，傳統藍綠政黨拼的是「產業經濟」，只是在幫大老闆累積財富，不管是股市上萬點也好，或是企業盈餘屢創新高也罷，其實這都不干庶民百姓的事，經濟成長的紅利，可能要花很長的一段時間才能夠讓普羅大眾雨露均沾，廣大的基層勞工，永遠都要期待大老闆們的良心發現，才能夠得到加薪的可能，「這樣的拚經濟，又怎麼可能讓台灣人民真正有感呢？」

孫大千嘆，當政府官員還在沾沾自喜地炫耀他們是如何幫助產業界解決「五缺」的問題的時刻，其實他們卻忽略了，此時此刻，「台灣民眾心中的最痛，只有一缺，就是缺錢」。

▲孫大千發文酸政府拚經濟無感。（圖／翻攝孫大千臉書）