韓粉音樂教師逼學生喊政治口號　教育部：違反教育中立要求老師到場說明

▲中壢高中音樂老師被爆上課辱民進黨，逼學生喊政治口號。（圖／翻攝自「我是中壢人」）

記者崔至雲／台北報導

臉書粉專「我是中壢人」昨（12日）晚PO出一段影片，影片內容是一名國立中央大學附屬中壢高中學生指出，學校的音樂老師總是在課堂上談論政治，還逼迫全班學生喊口號，並歌功頌德國民黨、貶低民進黨等。教育部長潘文忠13日表示，課堂上發表政治立場確實不當，已違反教育中立，校方已召開緊急會議，並邀請老師到場說明。

中壢高中學生將一名老師上課的影片PO上臉書，影片更顯示老師崇拜高雄市長韓國瑜，不僅上課談政治，還逼全班一起喊口號罵民進黨、稱讚國民黨，讓全班同學很崩潰。潘文忠今天早上進行立院教育及文化委員會議前回應媒體表示，根據教育基本法第6條「教育應本中立原則，學校不得為特定政治團體從事宣傳或活動。主管教育行政機關及學校亦不得強迫學校行政人員、教師及學生參加任何政治團體或活動」，因此該名武姓音樂老師這樣的行為在學校發生的確不當。

請繼續往下閱讀...

▲中壢高中對此回應，校方已在13日召開緊急處理會議，就影片內容及相關事實做初步之瞭解及釐清。。（圖／翻攝自GoogleMaps）

潘文忠表示，雖然尊重言論自由，但根據昨天的影片看到，該名老師去引導學生確實不當，與教育基本法相牴觸，目前學校也有馬上召開緊急會議，釐清這件事情的狀況，同時也會邀請當事者進行說明，而後續也會召開教評會等，維持教育人員中立原則。

▲教育部長潘文忠指出，課堂上發表政治立場確實不當，已違反教育中立。（圖／記者屠惠剛攝）

該影片曝光後校方也在官網上放上聲明稿指出，本校一向本於教育中立、不涉政治、宗教、信仰之原則，有關本次事件，已在13日上午由校長召開緊急處理會議，邀集教師會、家長會及行政人員等代表討論，並邀請老師到場說明，就影片內容及相關事實做初步之瞭解及釐清，涉及違反教育中立原則部分，查明後將提送教師考核會議處，另就其是否屬教師法第14條不適任教師情節，亦將循不適任教師處理程序查明辦理。