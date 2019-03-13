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就在今夜！韓冰代父出征...「合體蔣萬安」預告現身三和夜市挺鄭世維

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▲▼蔣萬安合體韓冰。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

▲鄭世維預告韓冰將在13日合體蔣萬安。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

記者許凱彰／台北報導

立委補選倒數前3天進入全面白熱化，預計16日將在新北市、台南市、彰化縣及金門縣正式投票。國民黨立委補選候選人鄭世維在臉書預告，他13日晚間將與韓冰、蔣萬安3人合體，一同到三重三和夜市掃街；消息曝光後，引發網友熱烈討論，直呼這根本是「最強助選組合」。

在2019立委補選最後衝刺階段，鄭世維12日下午在臉書預告，13日晚上7點韓冰、蔣萬安以及前新北市副市長、高雄副市長李四川將陪同自己前往三重三和夜市拜票。

不少網友在臉書上得知消息都紛紛留言說道，「我要去看美麗溫柔可愛得人疼的韓冰！太喜歡她了」、「這個組合太強了」、「要跨臺北橋去三重看韓冰美女」、「最強助選員出現了」、「請問這有直播嗎」。

▲立委蔣萬安。（圖／中天新聞）

▲立委蔣萬安在受訪時也提到特別想吃夜市小吃。（圖／中天新聞）

對此，蔣萬安則表示，希望藉由幫助鄭世維在夜市尋求民眾支持的同時，也可以品嚐一下在地的美食，點名包括「蛋白滷味」、「餛飩湯圓」、蚵仔煎以及有名的油飯。韓冰也在受訪時說到，特別想吃朋友大力推薦的「餛飩湯圓」。

鄭世維接受媒體訪問時也提到，因為考量韓國瑜市長的公務與行程，若選前之夜他沒辦法現身，也會由韓市長的夫人李佳芬前來站台。

據了解，立委補選即將在16日正式投票。新北市選委會指出，13日會寄發投票通知，若沒收到者，可向三重戶政所或區公所查詢，這次立委補選選舉人數為26萬1235人，與去年底九合一大選人數差不多，預計當天下午6時即可開完票。

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