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國台網總爆「鄭文燦官邸密會韓國瑜」　王浩宇主動換名片後狂K

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▲▼ 。（圖／記者葉國吏攝）

▲桃園市議員王浩宇(左)、高雄市長韓國瑜(右)。（圖／記者葉國吏攝）

記者葉國吏／綜合報導

桃園市議員王浩宇日前多次爆料高雄市長韓國瑜，在擔任北農總經理時期宴請大陸人士吃飯，引起討論。其中王浩宇指名在場人士為專替陸方買辦的「國台網」。對此國台網總經理王惠群透露，當時他與韓國瑜一起拜會桃園市長鄭文燦，鄭文燦還邀請韓國瑜到官邸密會。

根據《周刊王》報導，國台網總經理王惠群表示，在推動成立國台網的時候，他曾經透過商界友人認識時任北農總經理韓國瑜，韓國瑜聽完王惠群想把農產品銷往大陸的想法相當認同，韓國瑜便透露他與鄭文燦是老交情、哥兒們，表示願意牽線跟鄭文燦認識。在2016年8月30日時，鄭文燦還邀請韓國瑜到官邸討論，也承諾會盡量幫忙。

▲桃園市議員王浩宇。（圖／記者賴于榛攝）

▲桃園市議員王浩宇。（圖／記者賴于榛攝）

王惠群也透露，在跟鄭文燦會面時，王浩宇也在場。王浩宇當時蛤主動找他攀談、交換名片，聽到王惠群的來意之後頻頻點頭。「前幾天我看到王浩宇上媒體痛K韓國瑜，才發現那個市議員就是王浩宇，讓我很吃驚。」

面對王惠群的砲火，王浩宇否認說過「國台網」是陸資，一切都是媒體解讀，但他說任何生意如果必須有特定發言才能成交，怎麼會沒有統戰的意涵。

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