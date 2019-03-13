獨／確定最高規格！　香港特首林鄭月娥22日中午官邸接見韓國瑜

▲港方人士透露，香港特首林鄭月娥確定22日中午在官邸接見高雄市長韓國瑜。（合成圖／路透、高雄市政府）

記者蔡浩祥／台北—香港連線報導

高雄市長韓國瑜22至到28日訪問香港、澳門、深圳及廈門，市府昨公布行程隻字未提與對岸官方會談內容。面對這波「韓流」，港方人士透露，香港特首林鄭月娥已確定22日中午在官邸「禮賓府」接見韓一行，而港府最高規格接待，為是否「破天荒」會見中聯辦主任王志民，留下不小想像空間。

有關韓國瑜會見林鄭月娥消息，港媒日前已熱傳，甚至不排除有會見王志民的可能；不過，港方人士證實，林鄭已確定22日中午在禮賓府接見韓國瑜一行，考量當天還要趕赴廣州從化馬場出席活動，會見時間不會太長。

以規格論之，港方人士表示，禮賓府會見韓國瑜不會是特別待遇，畢竟韓是市長層級，許多大陸內地省市首長來港，特首也都在禮賓府接見，過去馬英九、郝龍斌擔任台北市長時，特首皆有接見。

▲香港禮賓府。（圖／維基百科）

禮賓府位於香港中環上亞厘畢道，是港英時代的總督府；1997年香港回歸後，禮賓府既是香港特首官邸，也是香港政府舉行官式場合的重要場地，屬香港法定古蹟。

其實，不難發現，儘管市府公布行程未見與官方會談內容，一場不公開的企業拜訪卻透露端倪，就是林鄭月娥忠實支持者、身兼全國政協委員的信和集團主席黃志祥。

▲信和集團主席黃志祥（右6）日前來台拜訪與韓國瑜。（圖／翻攝胡志強臉書）

曾在上月26日來台與韓國瑜吃飯的黃志祥，不同一般企業家在政治上的低調，公開力挺林鄭月娥連任多次，尤其今年大陸兩會期間，港媒簇擁問及是否支持林鄭連任，黃「跳針式」回答：「我當然支持！」

據了解，2017年香港特首選舉期間，黃志祥就是林鄭月娥競選辦資深顧問，多次發言力挺，甚至在投票日當天，還與林鄭一起在會場接待選委，足見兩人交情。