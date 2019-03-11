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垃圾袋降價政策今昔差很大？ 侯友宜：為了雙北市民方便性

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▲▼ 雙北市長柯文哲侯友宜會面，會後接受媒體聯訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市長侯友宜11日上午會面台北市長柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭／台北報導

新北市政府11日宣布專用垃圾袋降價，費率將從現行每公升0.4元調降為每公升0.36元同步台北市。但在去年九合一選舉期間行政院長蘇貞昌提出垃圾袋降價，侯友宜當時批評蘇貞昌此這政策恐「債留子孫」，如今卻改口，外界質疑有政治考量。對此，侯友宜回應，為了創造雙北市民的方便性，市府再補貼一點金額，這是可以做的。

過去行政院長蘇貞昌去年參選新北市長拋出垃圾袋降價議題，侯友宜當時說，新北面積是台北8倍大，且城鄉差距大，垃圾處理成本比台北高；另強調，免費福利政策用說的很容易，因為是花納稅人的錢，但民脂民膏被用掉了，連帶財務發生排擠，甚至債留子孫。

對此，侯友宜出席市政行程時表示，他曾說當選後會好好精算，到底垃圾袋有無降價空間，開議期間有很多議員關心此事，經過環保局細算，基本上有一點降價空間，為了雙北市民便利性，垃圾袋降一點費用，市府補貼一點，讓大台北生活圈更便利，這是可以做的。

新北市府宣布，專用垃圾袋費率將由現行的每公升0.4元降為每公升0.36元，並在今日上午經兩位市長的協商，於新北垃圾袋降價的同時，雙北市民眾購買的兩種款式垃圾袋最快5月將可在雙北流通共同使用。

經由此事，是否代表好的政見新北市府是否都願意採納，侯友宜表示，競選期間他曾說過，經過計算，如果在負擔範圍內可行，降價不是不可以做的政策，當選後他好好盤算，到底降多少可以減輕成本，今年盈餘可以補回來。議會不分黨籍的議員都很關心此事，所以預算審查結束後，他要求環保局再把成本試算一下，到底降價空間有多少。

侯友宜強調，垃圾袋調降重點是政策的方向，既然決定了，如果有價差那由新北來補貼，降價後雙北垃圾袋價格相同，且垃圾袋共同使用，對市民來講非常方便，對市民有感的政策才是好的政策，如果差額差一點，讓政府多出一點力量；並說這是政策的大方向，差兩毛錢不是重點，詳細數字會再跟議會說明。

▲▼柯文哲、侯友宜「柯侯會」。（圖／北市府提供）

▲柯文哲、侯友宜「柯侯會」。（圖／北市府提供）

新北環保局表示，一般民眾最常使用的3公升、5公升的垃圾袋，1包的價錢將由原來的24元、40元，調降成21元、36元。本次降價及雙北垃圾袋通用，除了方便新北市民可在臺北市上班時購買臺北市專用袋返家使用，臺北市民在新北市商店購物遺忘自備購物袋也可以購買新北市兩用袋返家使用。

環保局表示，垃圾清理費的徵收是反映垃圾清除處理成本，目前各縣市大概採用兩種徵收方式：一是垃圾費隨袋徵收；一是隨水費徵收。目前雙北是唯二以「垃圾費隨袋徵收」的縣市，而垃圾袋的價格就是垃圾清除處理費，必須依據「一般廢棄物清除處理費徵收辦法」規定之公式代入清除處理成本計算費率。101年10月1日新北市專用垃圾袋的價格即因垃圾減量、清除處理成本降低，由每公升0.42元調降為0.40元。

新北市議會不分黨派也一直關心垃圾袋降價議題，最近決算結果出爐，107年決算重新核算本市一般廢棄物清除處理總成本共約減少1億3,172萬元，依據公式計算後本市垃圾袋費率為每公升0.363元。

考量雙北共同生活圈，兩市市民通勤往返的頻率高，垃圾袋若能互用將更為便民，侯市長決定將新北市隨袋徵收費率直接調降為0.36元/公升，與臺北市相同，且於今天與柯市長會面時促成雙北垃圾袋的共用。至於新北市不足之清除處理費用約1千5百萬元將由市府編列預算支應。

雙北垃圾袋互用將與台北市協調，初步預計分階段實施：規劃第一階段為專用垃圾袋互用，雙北市民眾購買的垃圾袋可以在二個縣市使用，便利雙北通勤族，民眾不論是在新北市購買粉紅色的專用垃圾袋、環保兩用袋，或是在臺北市購買淺藍色的專用垃圾袋或白色環保兩用袋，都可以拿來盛裝垃圾後交付給雙北市的垃圾車。

第二階段是雙北垃圾袋共同型式（包含兩用袋），因雙北市垃圾袋都仍有庫存及進行中的製袋合約，未來將於庫存量銷售至某一階段時，由雙北市共同設計雙北一致的垃圾袋袋身款式。

環保局進一步說明，新北市自97年開始試辦、99年12月全面實施垃圾費隨袋徵收以來，可看到雙贏的成效：第一、平均每戶每年的垃圾處理費從約1300元降到約390元，民眾省下荷包；第二、新北市的每日垃圾量從2,500噸左右降到約1,500噸，垃圾量大幅減少，資源回收物增加，符合環保價值，這是全體市民共同努力的成果。

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關鍵字：侯友宜,蘇貞昌,專用垃圾袋降價

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