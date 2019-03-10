吳敦義批年改做得「太過份」　藍營2020重返執政必檢討

▲國民黨主席吳敦義。（資料照／記者黃克翔攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對前立法院長王金平拋出「二次年金改革」，國民黨主席吳敦義10日出席「2019民間能源會議」會後表示，民進黨的年改做得太過分，讓公教軍警消同仁憂慮，以及是否能在退休後還能夠過有尊嚴、衣食無缺的生活。

對於民進黨的年金改革政策，吳敦義表示，只要國民黨2020重返執政，一定會做檢討，但這不能叫做二次年改，而是合宜合理的調整，讓這些族群能夠安心有尊嚴的生活，這是國家應該有的誠意。

對此，前新北市長朱立倫表示認同，他說年改不是不能改，而是現在的政府違反信賴保護原則，造成社會不公不義，傷害特定職業，改革應該是「加法」而非減法，未來他也會提出具體政策。

針對國民黨是否搶攻軍公教選票，朱立倫指出，對於民進黨長期針對特定職業族群，用減法、違反信賴保護原則的做法，國民黨從頭到尾都反對，年改一定要考慮經濟跟職業公平。

另外，對於倒數六天的立委補選，朱立倫表示，台灣民眾要理性思考民進黨執政的好不好，尤其綠營在三重、台南擔任這麼多年的立委，有無爭取地方建設和需要？他也認為國民黨兩席立委候選人鄭世維、謝龍介一定可以翻轉台南跟三重，因爲民眾需要的是改變。

▲朱立倫、吳敦義出席民間能源會議。（圖／記者羅婉庭攝）