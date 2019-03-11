韓國瑜確定不領表　 朱立倫：國民黨不能只有一個韓國瑜

▲前新北市長朱立倫。（資料照／記者林敬旻攝）



記者羅婉庭／台北報導

高雄市長韓國瑜11日在廣播專訪中表示，「2020不在我的考量之內」，強調眼前最重要的是將高雄衝起來，在主持人的追問下，說出「4月不會去領表」。對此，新北市長朱立倫回應，提醒自己跟國民黨其他政治人物都要反省，要做得更好，讓國民黨不能只有一個韓國瑜。

朱立倫說，韓國瑜曾親口告訴他，眼前最重要的是高雄市政做好，是為了高雄市民對他的期待，並強調自己跟黨員都要反省，讓國民黨不能只有一個韓國瑜。

他指出，韓國瑜是國民黨內非常重要的資產，更是現階段最受到市民、國民喜好的市長，立委補選候選人都希望獲得他的加持，是所有參選人的學習目標。

對於「徵召」是不需要領表的，是否擔心還會有變數，朱立倫則回應，國民黨要推出最強的人，黨中央一定會有考量，每位有意參選的都要讓自己變成最強的、最好的，韓市長讓市民肯定，是學習榜樣。

針對柯文哲民調落後，朱立倫表示，每一份民調都是參考，柯市長是很有政治實力的市長，並說自己還是要持續努力，尤其他現在沒有公職、黨職，在沒有舞台的狀況下，靠一雙腿、一雙手不斷努力，提出好的政見、政策，讓民眾有感，是最重要的。

他也認為民調領先的原因，可能只是民眾的感覺，柯文哲跟韓國瑜都是學習的目標，自己還要持續加油。對於網路聲量、年輕族群、民眾溝通上，都還有很多需要檢討、改進的地方。

韓國瑜中午在廣播專訪中，對於高雄市長要做到什麼時候、任期多久，他直言，2020總統大選完全不在他的考量裡面，現在最重要的是把高雄市衝起來，這2個月高雄市民真的過得越來越快樂，他當然是繼續完成4年任期。

主持人繼續追問，若前新北市長朱立倫民調起不來，他是否為了國民黨大局、民意壓力，被動接受徵召？韓國瑜則說，大家對朱立倫要有信心，他也在成長，這次兩人會面，他認為朱立倫也開始接地氣了，大家都察覺到，不接地氣不行了，他認為這是台灣政治開始進步了。

韓國瑜日前說的「to be or not to be」被解讀為仍在考慮參選，他進一步說明「to be a honest and workaholic guy」，做一個誠實又認真工作的人，全力拚高雄市政，當然繼續完成4年任期。