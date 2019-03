韓國瑜確定不領表　 朱立倫：國民黨不能只有一個韓國瑜

▲前新北市長朱立倫。(資料照/記者林敬旻攝)



記者羅婉庭/台北報導

高雄市長韓國瑜11日在廣播專訪中表示,「2020不在我的考量之內」,強調眼前最重要的是將高雄衝起來,在主持人的追問下,說出「4月不會去領表」。對此,新北市長朱立倫回應,提醒自己跟國民黨其他政治人物都要反省,要做得更好,讓國民黨不能只有一個韓國瑜。

朱立倫說,韓國瑜曾親口告訴他,眼前最重要的是高雄市政做好,是為了高雄市民對他的期待,並強調自己跟黨員都要反省,讓國民黨不能只有一個韓國瑜。

他指出,韓國瑜是國民黨內非常重要的資產,更是現階段最受到市民、國民喜好的市長,立委補選候選人都希望獲得他的加持,是所有參選人的學習目標。

對於「徵召」是不需要領表的,是否擔心還會有變數,朱立倫則回應,國民黨要推出最強的人,黨中央一定會有考量,每位有意參選的都要讓自己變成最強的、最好的,韓市長讓市民肯定,是學習榜樣。

針對柯文哲民調落後,朱立倫表示,每一份民調都是參考,柯市長是很有政治實力的市長,並說自己還是要持續努力,尤其他現在沒有公職、黨職,在沒有舞台的狀況下,靠一雙腿、一雙手不斷努力,提出好的政見、政策,讓民眾有感,是最重要的。

他也認為民調領先的原因,可能只是民眾的感覺,柯文哲跟韓國瑜都是學習的目標,自己還要持續加油。對於網路聲量、年輕族群、民眾溝通上,都還有很多需要檢討、改進的地方。

韓國瑜中午在廣播專訪中,對於高雄市長要做到什麼時候、任期多久,他直言,2020總統大選完全不在他的考量裡面,現在最重要的是把高雄市衝起來,這2個月高雄市民真的過得越來越快樂,他當然是繼續完成4年任期。

主持人繼續追問,若前新北市長朱立倫民調起不來,他是否為了國民黨大局、民意壓力,被動接受徵召?韓國瑜則說,大家對朱立倫要有信心,他也在成長,這次兩人會面,他認為朱立倫也開始接地氣了,大家都察覺到,不接地氣不行了,他認為這是台灣政治開始進步了。

韓國瑜日前說的「to be or not to be」被解讀為仍在考慮參選,他進一步說明「to be a honest and workaholic guy」,做一個誠實又認真工作的人,全力拚高雄市政,當然繼續完成4年任期。