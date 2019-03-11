韓國瑜4月不領表參選　 盧秀燕：敬佩！但政治有時候身不由己

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪靖宜攝）

記者羅婉庭／台北報導

高雄市長韓國瑜11日在廣播專訪中表示，「2020不在我的考量之內」，強調眼前最重要的是將高雄衝起來，在主持人的追問下，說出「4月不會去領表」。對此，台中市長盧秀燕表示，韓市長專心市政，做好選民對他的期待，自己表示敬佩，但政治有時候身不由己。

台中市議員冉齡軒在市議會詢問盧秀燕，針對韓國瑜確定不領表一事看法時，她回應，台灣很多政治發展有時不是操縱在候選人裡面，例如要看高雄市的最新民意、未來民意，以及全台灣的民意，這些民意對韓市長有什麼期待，也許民意會展現；但她也說，對這件事不適合過多評論，因為要尊重韓市長、台灣人民，以及高雄市民的民意。

對此，前新北市長朱立倫也回應，提醒自己跟國民黨其他政治人物都要反省，要做得更好，讓國民黨不能只有一個韓國瑜。

朱立倫說，韓國瑜曾親口告訴他，眼前最重要的是高雄市政做好，是為了高雄市民對他的期待，朱立倫表示，提醒自己跟國民黨其他政治人物都要反省，要做得更好，讓國民黨不能只有一個韓國瑜。

他強調，韓市長是黨內非常重要的資產，是現階段最受到市民、國民喜好的市長，立委補選候選人都希望獲得他的加持。

對於「徵召」是不需要領表的，是否擔心還會有變數，朱立倫則回應，國民黨要推出最強的人，黨中央一定會有考量，每位有意參選的都要讓自己變成最強的、最好的，韓市長讓市民肯定，也是學習的目標。