朱立倫探討核廢料2去處　 台灣以芬蘭、瑞典為學習目標

▲朱立倫、馬英九、江宜樺出席民間能源會議。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

前總統馬英九、前新北市長朱立倫、國民黨主席吳敦義10日出席「2019民間能源會議」。朱立倫強調，核廢不是無解，台灣要積極去做，一個是核廢料再利用，另一個是找尋最終儲存地，在科技的進步下，世界一定會合作，芬蘭、瑞典等國作法都是我們可以去學習的。

朱立倫表示，其實核廢並不是無解，這幾天跟多個主張非核家園的團體、學者、專家都談到全世界現在核廢的兩個部分，一、就是核廢料再利用，二、找尋最終處置。他說，目前最成功的是芬蘭、瑞典，還在進行當中包括英國、日本、法國、美國等國家，所以我們台灣必須積極的來進行，而不是擺爛推給地方政府或不做。

關於核廢料是否賣給國外是否會比較好，朱立倫說，他相信在科技的進步下，世界一定共同合作。他舉例芬蘭剛啟用海底最終處置，都是台灣未來可以學習或是可以考量的去處。

針對「2025非核家園」，朱立倫說，2025非核家園家園本來是個理想，可是現在最嚴重的問題是能源供應嚴重不足，以致影響國家安全，而如果火力全開會造成民眾健康的問題，而核能是我們現在就在使用的，所以我們一定要注意核安、核廢以及積極處理三者並進，並務實、理性的面對。

馬英九致詞表示，蔡政府把頭埋在沙裡，不願面對事實與民意；他提出六個主題：ㄧ、公投否定廢核。二、支持核電主流。三、以火養綠─五成發電仰賴燃氣風險高。四、綠能成長緩慢，離岸風電成本高。五、廢核國減少，核廢料已有解方。六、以核養綠，訂出最佳能源配比。

另外，針對前立法院長王金平拋出「二次年改」，朱立倫表示認同，年改不是不能改，而是政府違反信賴保護原則，造成社會不公不義，傷害特定職業，改革應該是加法而非減法，未來他也會提出具體政策。

針對國民黨是否搶攻軍公教選票，朱立倫指出，對於民進黨長期針對特定職業族群，用減法、違反信賴保護原則的做法，國民黨從頭到尾都反對，年改一定要考慮經濟跟職業公平。

▲朱立倫、吳敦義出席民間能源會議。（圖／記者羅婉庭攝）

▲馬英九致詞，發表台灣六項能源現況。（圖／記者羅婉庭攝）