馬英九提6能源困境：公投反廢核　 蔡政府拒絕面對事實與民意

▲朱立倫、馬英九、江宜樺出席民間能源會議，馬英九致詞。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

前總統馬英九、前新北市長朱立倫、國民黨主席吳敦義10日出席「2019民間能源會議」，馬英九致詞表示，蔡政府把頭埋在沙裡，不願面對事實與民意；他提出六個主題：ㄧ、公投否定廢核。二、支持核電主流。三、以火養綠─五成發電仰賴燃氣風險高。四、綠能成長緩慢，離岸風電成本高。五、廢核國減少，核廢料已有解方。六、以核養綠，訂出最佳能源配比。

馬英九致詞表示，2016年3月他向即將接任總統的蔡英文說，民進黨2025年「非核家園」的目標太樂觀，因為臺灣再生能源每年成長極有限，無法取代可以全天候發電的核能；廢核造成缺電，將傷害到臺灣的經濟發展與人民生活。但蔡英文認為自己的能源顧問是頂尖的，非核家園的目標一定可以達成。

馬英九回顧，2017年8月發生全台大停電5個小時，2018年5、6月間臺北市、新北市又發生24次跳電；終於，蔡英文政府被迫在去年6月將停機600天的核能二廠二號機恢復運轉，以維持足夠的備轉容量。

馬英九表示，去年11月結合地方選舉的「以核養綠」公投，以589萬票讚成、401萬票反對，而4座核電廠所在的金山、萬里、恆春、貢寮，地區公投結果大多與全臺比例相近。國內最新的民意有力否定了蔡英文「2025全面廢核」這個脫離現實的能源政策，但是政府卻「不予理會」。

反而，在公投後否定「以核養綠」、「核綠並存」理念，經濟部今年1月底所公布新版能源政策中，原先「燃氣50%、燃煤30%、再生能源20%、核能0%」的能源配比完全沒有改變，而且核一、核二和核三都不延役，核四也不重啟。3月4日，經濟部公布修正的新能源配比，燃氣50%、綠能20%不變、燃煤降為27%、剩下的3%由核能、燃油、與抽蓄水力各占1%，預估2025年電價將大漲三成。

馬英九批評，民進黨長期要求「修正鳥籠公投法」，降低公投門檻；為了「核四公投」，民進黨前主席林義雄千里苦行三次，要求「人民作主」。如今公投門檻降低了，鳥籠打開了，人民作主了，蔡政府卻對人民作主的結果毫不理會。對這種踐踏民意的蠻橫傲慢態度，國人應該嚴厲譴責。

馬英九表示，《華爾街日報》早在2015年7月22日社論題目就指出「廢核」是「臺灣選擇脆弱」（Taiwan chooses vulnerability）。臺北美國商會去年六月在《臺灣白皮書》中也提醒，蔡政府50%發電仰賴天然氣的作法「風險極高，臺灣恐難以承受」，因此建議政府保留核能發電。臺灣的工業總會也多次建議不要廢核，但蔡政府都不予理會。

他說，蔡政府能源政策的大問題，是太早、太快推動廢核及綠能，使得綠能發展無法配合廢核時程。國際上風電、太陽光電等綠能的成本都朝下降趨勢，過度激進的綠能發展政策，而將使臺灣未來失去享受廉價綠能的機會。

馬英九強調，日本在核災兩年後，因為大量天然氣進口支出造成鉅額貿易赤字，決定不再廢核，開始恢復2011年關閉的52個核電機組，目前10個已恢復運轉，並規劃於2030年將核電占比提升到20%至22%。歐洲的比利時、瑞士等國，都已決定大幅延後原先廢核的時程，世界各國的核電機組也持續增加到450個。

他表示，科技不斷進步，過去無法處理不代表現在仍舊無法處理。以被指為無法處理的高階核廢料來說，國外有十多國有處理的實例可以參考，不論是室外或室內貯存，安全都不是問題。

馬英九最後說，專家告訴他高階核廢料可以再利用，可透過再處理技術，減少其體積至原來的5%，並可回收其中90%可利用的元素，重製為新型燃料繼續使用於發電。另外，若未來第四代核反應器技術發展成熟，還可能把用過的核燃料直接發電。

他強調，臺灣缺乏自有能源，燃煤、石油、天然氣、核能、水力、風力及太陽能等能源，各有其優缺點，不該輕言放棄任一選項，應找出最適合臺灣現狀的能源配比，當然更要反映最新民意。因此，蔡政府所提出的2025非核家園的計畫不切實際，必須調整，「天然氣50%、燃煤30%、再生能源20%，核能0%」的能源配比也一定要改變。

馬英九提出，應該讓核一、核二、核三廠延役，核四廠重啟，以保證基載電力充裕，同時持續發展綠能並減碳，降低汙染，讓民眾安心，不使國家的產業發展受到影響。

此場論壇，由香港城市大學郭位校長從數據來解析全球能源發展趨勢外，並有多位專業就「化石能源」、「再生能源」、「核能」等三場專題論壇，深入探討各個能源選項的利弊得失。

▲朱立倫、馬英九、江宜樺出席民間能源會議。（圖／記者羅婉庭攝）

▲朱立倫、吳敦義出席民間能源會議。（圖／記者羅婉庭攝）