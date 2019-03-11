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「最強村姑」陳筱諭行動總部吸晴　50輛車隊連夜成軍掃街

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▲台南市立委補選候選人陳筱諭，率大勝利車隊進行掃街拜票，在地鄉親挺「小魚」凝聚力愈來愈強大。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市立委補選候選人陳筱諭，率大勝利車隊進行掃街拜票，在地鄉親挺「小魚」凝聚力愈來愈強大。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市立委補選候選人陳筱諭競選團隊，在選前最後一週推出行動競選總部，3月10日下午從佳里出發，展開14區車隊掃街，青年軍團在行動競選總部上熱情拜票，吸引不少路人目光，當晚就有50名年輕車主，決定11日駕愛車加入車隊掃街隊伍，在地鄉親挺「小魚」凝聚力愈來愈強大。

對於新潮流陣營3月10日再度舉辦造勢大會，陳筱諭指出，對手的造勢活動聽說動員很多人車，但是有多少在地鄉親站出來，大家心理有數，而且活動還没結束，很多人就離席了，不禁讓人連想到，這不就是「離心離德」？否則為何還需要賴清德前院長呼籲大家不要提早離開？

反觀10日晚間，陳筱諭在市議員林阳乙、新化區各里長及上千名在地鄉親陪同下，在新化鬧區掃街拜票活動，當地民眾的熱情回應，明顯流露出鄉親們對藍綠惡鬥的厭煩，大家對陳筱諭這位在地年輕人的參選，都抱著很大的期待。

▲台南市立委補選候選人陳筱諭，率大勝利車隊進行掃街拜票，在地鄉親挺「小魚」凝聚力愈來愈強大。（圖／記者林悅翻攝，下同）

對於阿扁總統公開錄影畫面，表示支持新潮流人選一事，陳筱諭指出，阿扁總統至今還没獲得執政的民進黨特赦，每到選舉就要被迫出來喊話，這樣的談話，會是他的真心話嗎？而且，10日晚就有阿扁的死忠支持者跳出來說，第二選區的老百姓都很清楚郭秀珠家與阿扁的深厚情誼，我們台南人重情重義，阿扁選舉前被迫站出來說要支持新潮流的人，打死都没人會相信！支持陳筱諭早就是在地鄉親們的共識。

▲台南市立委補選候選人陳筱諭，率大勝利車隊進行掃街拜票，在地鄉親挺「小魚」凝聚力愈來愈強大。（圖／記者林悅翻攝，下同）

11日下午2時 40分，陳筱諭率行動競總板車進行善化、安定、新市掃街，在善化區溪尾段加油站前出發，前後共計50多輛支持者駕車加入陳筱諭大勝利車隊，聲勢空前浩大，站在行動競選總部上的軍年軍團，活力四射的向兩旁民眾拜票，展現「在地青年、勇敢改革」的青春選舉風，讓沿路居民耳目一新，深刻感受與過往的悲情選舉風，已到了世代交替時刻。

▲台南市立委補選候選人陳筱諭，率大勝利車隊進行掃街拜票，在地鄉親挺「小魚」凝聚力愈來愈強大。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳筱諭大勝利車隊行經處，不時有鄉親在門口燃放鞭炮幫忙炒熱選情，熱情民眾紛紛向陳筱諭打招呼，還比出5號手勢；家鄉長輩們以無比溫暖的態度，表達出「超越藍綠，只挺在地」的堅定意志。

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關鍵字：陳筱諭,行動總部,掃街

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