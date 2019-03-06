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陳筱諭痛批新潮流選前造謠　不排除提告

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▲▲陳筱諭指控新潮流透各種管道，傳放謠言，指稱陳筱諭不會當選，此舉已違反選罷法意圖使人不當選，她不排除提告。（圖／記者林悅翻攝）

▲陳筱諭指控新潮流透各種管道，傳放謠言，指稱陳筱諭不會當選，此舉已違反選罷法意圖使人不當選，她不排除提告。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

無黨籍台南立委補選人陳筱諭6日指控說，新潮流繼黨內初選黑箱作業做掉她後，現在反吞惡果選情告急，開始透過各種管道，傳放謠言，指稱陳筱諭不會當選，所以投給陳筱諭就是支持謝龍介！對此惡質選舉手段，陳筱諭陣營呼籲選民千萬別上新潮流的當，並指此舉已違反選罷法意圖使人不當選，陳筱諭對轉傳這類耳語的人不排除提告！

第二選區有多名支持陳筱諭的里長，近日陸續向陳筱諭的母親郭秀珠回報，有人到處傳送耳語，一直說陳筱諭不會當選，要選民別投票給陳筱諭，否則就等同投票支持謝龍介！

選民說，對方第一波是假裝製作民調，用電話告知選民，只能選擇投給郭或謝，如果選民說要投給陳筱諭，民調人員就會說，陳不會上，所以會改投給哪位！現在竟然變本加厲，直接找人到處放毒，說陳筱諭鐵定不會當選了，如果投給陳筱諭就是投給謝龍介。

郭秀珠聽到，氣得直斥新潮流，初選搞黑箱做掉她女兒，現在又用耳語來抹黑打壓陳筱諭的選情。郭秀珠說，新潮流用這種「胎哥步」選舉，人在做，天在看，一定會搞到天怒人怨！

陳筱諭認為，新潮流這種選舉手法，已經違反公職人員選舉罷免法，可能構成意圖使人不當選之罪，說陳筱諭不會當選，就是散布謠言或傳播不實之事，他們的行為目的就是意圖使陳筱諭不當選。明顯構成違反選罷法第104條的兩大要件。陳筱諭奉勸鄉親，勿輕信或轉傳這類耳語，以免觸法。陳筱諭已請團隊人員蒐集相關資料，不排除對流傳耳語的人提出告訴！

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關鍵字：陳筱諭,新潮流,黑箱,造謠,提告

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