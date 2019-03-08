「脫起來圍」是要脫什麼？　陳筱諭：謝龍介別再用語言歧視女性

▲陳筱諭陣營提出一支謝龍介回應陳筱諭維護麻豆柚農的影片，揭露謝龍介常在不經意之間，用語言霸凌、歧視女性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

平日以閩南語問政自豪的謝龍介也有踢到鐵板時！陳筱諭陣營在38婦女節提出一支謝龍介回應陳筱諭維護麻豆柚農的影片，揭露謝龍介常在不經意之間，用語言霸凌、歧視女性。

片中謝龍介竟說要陳筱諭「脫起來圍」，譏諷筱諭維護麻豆文旦品牌價值的用心。陳筱諭要龍介阿伯說清楚，到底是要「脫什麼？」，她奉勸龍介阿伯，別再用種種羞辱女性的不堪字眼，迴避自己言行的缺失。

對於謝龍介指稱去年有200萬斤的麻豆柚子倒進水庫的事，陳筱諭說，根本不是謝說的那回事，去年柚子收成時，適逢大雨，一些柚子泡到水爛掉，當然要倒掉，並不是產量過剩才要倒掉！陳筱諭請謝龍介，不要破壞麻豆文旦名譽，把麻豆文旦說得好像年年都滯銷！

選舉期間，候選人言行備受各方關注，陳筱諭說，歡迎謝龍介幫麻豆賣文旦，但也要注意不能破壞麻豆文旦，好不容易建立起來的品牌價值和客戶。没想到謝龍介為了辯駁陳筱諭的挑戰，竟然在電視上說，要陳筱諭乾脆「脫起來圍，麻豆又不是你家的」。

陳筱諭團隊人員也說，過去謝龍介常有物化女性的言行，大家也都很清楚，如今，又對陳筱諭這麼年輕的女孩子說出「脫起來圍」這種鄙夷不堪的言語，可見謝龍介常用語言霸凌女性的惡習，始終不改！

陳筱諭表示，謝龍介平日總是以閩南語問政而自豪，常常說一些民眾鮮少聽聞的台灣俚語，吸引支持者目光。但是人的本性，往往會在情緒急燥時，不經意流露出來，這支影片或多或少也反映出龍介仙的本性。