政見會消音、網路惡意散布攻擊圖卡　陳筱諭哽咽：選舉這麼不堪？

▲無黨籍參選人陳筱諭表示，近日遭人在網路上散布攻擊她的選情圖卡，她將蒐提告。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

基層實力雄厚的無黨籍參選人陳筱諭，近日遭人在網路上散布攻擊她的選情圖卡，她在楠西樹立的幾處大型看板也被人惡意鋸斷，連她在公辦政見會時都遇上消音事件，一連串的打壓，讓她跟鄉親泣訴，為何民主選舉會選成這麼不堪？

陳筱諭說，她一早興沖沖去參加公辦政見發表會，大家的政見都順利發表，輪到她時卻突然消音，原本她認為只是單純的意外，但是她回到競選總部才得知，她在楠西的大型看板被鋸斷了好幾座，網路上甚至爆出大量圖卡及謠言，說支持她就是支持國民黨！她不知道為什麼選舉會選成這樣？說著說著眼眶不禁泛紅。

陳筱諭哽咽表示，她一個年輕人只是想站出來幫鄉親們做事，没想到政黨在選舉時會這麼可怕，什麼事都做出來，在民進黨黨內初選時，連個公平競爭的機會都不給她，3月2日他們看到基層這麼多人站出來支持她，就開始什麼奧步都出籠。

陳筱諭說，第二選區179個里有150多位里長決定站出來支持筱諭，他們都是獲得半數民眾支持勝選的里長，如此紮實的基層實力，當然會讓他們害怕，所以選舉起跑這兩天，網路上才會爆這麼多攻擊她的圖卡，讓很多支持她的人都很難過、氣憤，甚至開始擔心她的人身安全，但她還是堅持要勇敢地繼續走下去，打贏這場選戰。

陳筱諭委任律師陳世勳出示網路上流傳的圖卡說，指稱「支持小魚就是支持國民黨」的這些文字，已涉違反選罷法，可能構成選罷法第104條意圖使人不當選之罪。這樣的選舉操作方式，實在不符民主法治精神。

▲無黨籍參選人陳筱諭，在楠西樹立的幾處大型看板也被人惡意鋸斷。

陳筱諭表示，台南人已經看膩了藍綠惡鬥，都希望改變這種惡質選風，提告是不得已的方式，唯有如此才能維護民主法治。她表示，競選團隊人員已經蒐集相關資料，待罪證明確時，將會對這些轉傳謠言耳語的人提出告訴。