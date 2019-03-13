李豔秋看立委補選　「民進黨對兩個貪污犯的對待」雙重標準、選票考量

▲高志鵬、陳水扁。（合成圖／翻攝自陳水扁臉書、李毓康攝）



政治中心／綜合報導

第二波立委補選將在本周六舉行。民進黨力守台南、新北，新北市立委席缺因民進黨立委高志鵬收賄關說案判刑確定而空下，而被認定是「綠到出汁」的選區可能遭對手國民黨候選人謝龍介翻盤，前總統陳水扁出面力挺，鞏固票倉。對此，對此，資深媒體人李艷秋表示，「兩個貪污犯，被民進黨截然不同的對待，不是什麼雙重標準，只是因為選票考量」。

李豔秋表示，聽到余天說，習近平講的不是九二共識，是一國兩制，「我笑了」；她提到，高志鵬是大咖立委，在民進黨內舉足輕重，因為收了50萬判四年半，以民進黨一貫的邏輯，他跟阿扁一樣是冤枉的，全黨應該趁這次補選為他伸張正義，至少給原先投給高志鵬的支持者一個說法，安慰他們沒看走眼，高志鵬沒A錢，只因為被藍色司法官迫害，蒙受不白之冤，這樣大家就會繼續支持余天為高志鵬報仇；「結果民進黨捨此不由，竟然把高志鵬當空氣，叫余天罵習近平，這有搭嗎？」高志鵬貪污被民進黨刻意遺忘，相對阿扁在台南卻是人氣男神！

李豔秋說，台南第二選區是黃偉哲當選市長後的遺缺補選，民進黨因為派系鬧分裂，出來兩個候選人，爭相打出與阿扁合照看板，阿扁也興沖沖的為民進黨候選人錄影掛保證，說他唯一支持郭國文，另一位退黨參選的陳筱諭則反擊，沒有提出特赦陳水扁，就是騙票的，眾人爭搶，阿扁成了勝負關鍵，至於他是否是國際認證的貪污犯，有沒有錢藏海外，在這裡一點都不重要。

李豔秋分析，在這綠得出汁的地區，沒有阿扁加持，你什麼都不是，除了阿扁外，這裡大概是全台灣意識形態最堅強的地區，聽聽管碧玲泣吼「台南不能淪陷啊！」時的悲愴，黨主席卓榮泰喊「台南輸，兩岸成一個中國」時的恐懼，以及前行政院長賴清德說「台南輸，中國將併吞台灣」時的痛心，這席任期不到一年的立委，攸關台灣的生死存亡，台灣的命運，在郭國文身上，他是真理，是道路，是生命。

李豔秋認為，「兩個貪污犯，被民進黨截然不同的對待，不是什麼雙重標準，只是因為選票考量」，把立委補選當成台灣存亡關鍵，不是什麼小題大作，也只是選票考量，民進黨認為他的支持者只要打出阿扁牌加恐中牌就全數歸隊，這招在九合一選舉已經行不通，民進黨補選還加碼再用，的確越來越讓人期待開票結果，讓我們繼續看下去。