　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李豔秋看立委補選　「民進黨對兩個貪污犯的對待」雙重標準、選票考量

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼高志鵬、陳水扁。（合成圖／翻攝自陳水扁臉書、李毓康攝）

▲高志鵬、陳水扁。（合成圖／翻攝自陳水扁臉書、李毓康攝）

政治中心／綜合報導

第二波立委補選將在本周六舉行。民進黨力守台南、新北，新北市立委席缺因民進黨立委高志鵬收賄關說案判刑確定而空下，而被認定是「綠到出汁」的選區可能遭對手國民黨候選人謝龍介翻盤，前總統陳水扁出面力挺，鞏固票倉。對此，對此，資深媒體人李艷秋表示，「兩個貪污犯，被民進黨截然不同的對待，不是什麼雙重標準，只是因為選票考量」。

李豔秋表示，聽到余天說，習近平講的不是九二共識，是一國兩制，「我笑了」；她提到，高志鵬是大咖立委，在民進黨內舉足輕重，因為收了50萬判四年半，以民進黨一貫的邏輯，他跟阿扁一樣是冤枉的，全黨應該趁這次補選為他伸張正義，至少給原先投給高志鵬的支持者一個說法，安慰他們沒看走眼，高志鵬沒A錢，只因為被藍色司法官迫害，蒙受不白之冤，這樣大家就會繼續支持余天為高志鵬報仇；「結果民進黨捨此不由，竟然把高志鵬當空氣，叫余天罵習近平，這有搭嗎？」高志鵬貪污被民進黨刻意遺忘，相對阿扁在台南卻是人氣男神！

李豔秋說，台南第二選區是黃偉哲當選市長後的遺缺補選，民進黨因為派系鬧分裂，出來兩個候選人，爭相打出與阿扁合照看板，阿扁也興沖沖的為民進黨候選人錄影掛保證，說他唯一支持郭國文，另一位退黨參選的陳筱諭則反擊，沒有提出特赦陳水扁，就是騙票的，眾人爭搶，阿扁成了勝負關鍵，至於他是否是國際認證的貪污犯，有沒有錢藏海外，在這裡一點都不重要。

李豔秋分析，在這綠得出汁的地區，沒有阿扁加持，你什麼都不是，除了阿扁外，這裡大概是全台灣意識形態最堅強的地區，聽聽管碧玲泣吼「台南不能淪陷啊！」時的悲愴，黨主席卓榮泰喊「台南輸，兩岸成一個中國」時的恐懼，以及前行政院長賴清德說「台南輸，中國將併吞台灣」時的痛心，這席任期不到一年的立委，攸關台灣的生死存亡，台灣的命運，在郭國文身上，他是真理，是道路，是生命。

李豔秋認為，「兩個貪污犯，被民進黨截然不同的對待，不是什麼雙重標準，只是因為選票考量」，把立委補選當成台灣存亡關鍵，不是什麼小題大作，也只是選票考量，民進黨認為他的支持者只要打出阿扁牌加恐中牌就全數歸隊，這招在九合一選舉已經行不通，民進黨補選還加碼再用，的確越來越讓人期待開票結果，讓我們繼續看下去。

ET快訊
快訊／北市百齡橋下「浮屍趴渠溝」！一對母子詭異倒旁邊草地
前妻路邊痛哭影片曝光！劉至翰「想知別的女人風韻」2次婚都有小
最強奶媽甩肥肉！原地踩踏10秒「彈跳震暈」22萬網友

關鍵字：316補選,余天,郭國文,高志鵬

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

找蔡炳坤當副手拉攏國民黨？柯文哲：心無藍綠沒有罣礙

大陸若送兩隻貓熊　蘇貞昌：我們回送兩隻獼猴

指韓國瑜2020參選機率高　柯文哲：我是蠻輕鬆的

韓國瑜、蔡英文接連出訪打「國際戰」　柯文哲：什麼好戰的？

柯文哲急診經驗比喻選總統：本來就會技術只是沒拿出來用

韓國瑜百分之百選總統！吳子嘉揭三大原因，而且副手是他

真‧韓粉？王世堅5分鐘狂挺韓國瑜選2020　連倚天劍、蝙蝠俠都搬出來

潘恆旭嗆女網友　葉毓蘭：韓國瑜請管好自己與幕僚的嘴

近年首位踏入美國之音總部受訪　林右昌談美台關係：應加強合作

林穎孟擺脫與苗博雅情傷　新歡當過美州長競選幕僚

救護車急載重症患遭「龜速」擋道 48秒影片讓網氣瘋：又隔音太好？

粉紅仙境司馬庫斯2000株櫻花海　把握3月底朝聖！八重櫻接棒綻放

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

早餐吃蛋超棒！5大好處曝光　90%人不知：助減肥+更聰明

館長與白狼隔空交戰嗆賣台　統促黨上健身房放《三字經》

楊超越「徒手抓雞」帥炸　膝蓋劈柴比男生會生火！

騎歐兜賣→第38人竟變「在跳舞」　他楞住1秒照著做...傳達錯誤訊息

鄭俊英回韓接受調查！ 保安暴力推走記者現場混亂

勝利老司機群組爆「有大咖女星私密片」　鄭俊英神隱13hrs「經紀公司出面道歉」

脫口秀談18禁！從小「學性」易沉迷？　考試+實務課...教好教滿人類會滅亡

找蔡炳坤當副手拉攏國民黨？柯文哲：心無藍綠沒有罣礙

大陸若送兩隻貓熊　蘇貞昌：我們回送兩隻獼猴

指韓國瑜2020參選機率高　柯文哲：我是蠻輕鬆的

韓國瑜、蔡英文接連出訪打「國際戰」　柯文哲：什麼好戰的？

柯文哲急診經驗比喻選總統：本來就會技術只是沒拿出來用

韓國瑜百分之百選總統！吳子嘉揭三大原因，而且副手是他

真‧韓粉？王世堅5分鐘狂挺韓國瑜選2020　連倚天劍、蝙蝠俠都搬出來

潘恆旭嗆女網友　葉毓蘭：韓國瑜請管好自己與幕僚的嘴

近年首位踏入美國之音總部受訪　林右昌談美台關係：應加強合作

林穎孟擺脫與苗博雅情傷　新歡當過美州長競選幕僚

找蔡炳坤當副手拉攏國民黨？柯文哲：心無藍綠沒有罣礙

魏應充讓味全龍復活　球迷私訊秀珍藏30年棒球打氣

智慧型手機銷售面臨瓶頸　三星高東真：AI和5G將助扭轉頹勢

大陸若送兩隻貓熊　蘇貞昌：我們回送兩隻獼猴

省6千！內政部降稅金搶包租　新「包租代管」契約出爐

心疾20年！91歲爺「電燒心臟」　一尾活龍秀「功夫」

鋒面將一波接一波！好天氣只到今晚　北台灣明又轉溼涼

指韓國瑜2020參選機率高　柯文哲：我是蠻輕鬆的

澎湖西嶼高人氣古早味豆花店　每日限量慢來就沒了！

猿征羅德／葉家淇最想壓制安田尚憲　讓台灣好手被看見

政治熱門新聞

音樂會遲到被砲歪造神　韓國瑜感..

兒子在校看見彩虹旗　母哽咽抗議

韓粉師辱民進黨　逼學生齊喊：5..

正妹議員擁新歡　電眼男入愛巢過..

台南村姑爆綠營內幕：我被派系黑..

韓冰代父出征！合體蔣萬安　預告..

宋楚瑜將參選總統？親民黨回應了

國台網總：鄭文燦官邸密會韓國瑜

盧秀燕籲中央好好解決空污

陳佩琪曝柯文哲很孤獨　柯P妹：..

顏清標帥兒套牢遊法失聯正妹　週..

吳敦義：「萬分之一機率」徵召韓..

張麗善幫學生打疫苗　衛生局：依..

獨／港特首林鄭月娥22日中午官..

更多熱門

相關新聞

放毒解毒　郭國文戳破兩面手法

民進黨台南市立委補選候選人郭國文指出，市議員謝龍介參與立委補選選戰以來，不斷唱衰台南、抹黑台南，許多一聽就能被拆穿的謊言，他說的臉不紅氣不喘，郭國文競選總部整理了五大不可思議，拆穿謝龍介的假面具。

陳筱諭掃街老農力挺　痛批民進黨卸責操弄

蔡英文煮芝麻拌麵引搶購　農會推限時優惠

新市拜票　賴清德力讚郭是好伙伴

余天選前之夜　王彩樺、翁立友到場支持

讀者迴響

發燒話題

王金平 勝利退演藝圈 311地震 王令麟 衣索比亞空難 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 戴資穎 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 張庭瑚 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 動物王國 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 邵庭 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

辣妹全身貼住劉至翰　前妻路邊大哭

快訊／鄭俊英深夜道歉：我承認全部罪行！

音樂會遲到被砲歪造神　韓國瑜感嘆

硬擋救護車　駕駛慘被開罰、吊照

鄧紫棋爆解約後「不能再叫鄧紫棋」

重機亂入國道　賓士車駕駛逼車拔鑰

「最美低胸魚販」阿澎陪大12歲小開過夜！

快訊／迪士尼、福斯3月20日合併

她忍惡臭幫翻身　嬤死後「氣味顯靈」道謝

即／血濺忠孝西路！台北女過馬路慘遭爆頭

爸爸行李箱塞保險套　她深夜秒懂

善美：一直被女前輩警告小心勝利

普悠瑪最新行政調查報告曝！林佳龍怒了

被嫌沒出息！9年後他曝光月薪　前女友哭了

「妳裙子裡別穿」　人夫約小三陽明山嘿咻

更多

最夯影音

更多

救護車急載重症患遭「龜速」擋道 48秒影片讓網氣瘋：又隔音太好？

粉紅仙境司馬庫斯2000株櫻花海　把握3月底朝聖！八重櫻接棒綻放

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

早餐吃蛋超棒！5大好處曝光　90%人不知：助減肥+更聰明

館長與白狼隔空交戰嗆賣台　統促黨上健身房放《三字經》

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面