一手放毒一手解毒　郭國文戳破兩面手法

▲郭國文指出，競選總部整理了五大不可思議，拆穿謝龍介的假面具。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民進黨台南市立委補選候選人郭國文指出，市議員謝龍介參與立委補選選戰以來，不斷唱衰台南、抹黑台南，許多一聽就能被拆穿的謊言，他說的臉不紅氣不喘，郭國文競選總部整理了五大不可思議，拆穿謝龍介的假面具。

郭國文表示，謝龍介先唱衰台南，然後自稱只有他才可以救台南，配合特定媒體製造虛假的支持假象，這種一手放毒一手解毒的兩面手法完全複製韓流，只有一個目的就是矇騙台南選民。

謝龍介參選立委補選選戰以來，常發明不可思議的言論，郭國文競選總部特別幫他整理成五大不可思議，讓選民認識謝龍介澎風白賊的本性。第一、要賣200貨櫃的鳳梨結果只賣2貨櫃，而且還不是台南鳳梨；第二、文旦丟在水庫超過200萬斤，當作水庫都沒管理員；第三、要賣140萬斤的文旦，但是麻豆農會的文旦年產量才30萬斤；第四、文旦簽約未履約是廠商肚子痛，詛咒給別人死；第五、虱目魚丸論顆賣，銷售量從20萬到50萬，一日三市。

郭國文表示，像謝龍介這樣先唱衰台南，再自稱自己是救世主的手法完全複製韓國瑜，但是總結謝龍介所說的發大財賺大錢，其實就只有一個通路叫中國，如果有一天中國不買單那農民生計該何去何從？選舉是要選賢與能，而不是要選一個澎風不實在的人，我們會繼續爭取中國以外的市場，像是東京食品展下訂超過23億的訂單，真正照顧農民要將市場放在全世界，而不是只鎖定中國。

郭國文表示自己是農民之子，最清楚農民的辛苦，也最了解農民的需求，如果有機會當選立委一定會照顧農民，將台南的農產品銷到全世界，讓農民的收入實質增加。懇請鄉親給國文一個機會，一個為台南農民服務的機會，讓2號郭國文順利當選。

國民黨台南市黨部發言人總召黃淑貞表示，「人在做，天在看」，謝龍介為台南農漁民拚經濟、顧腹肚、挺基層、打通路，成果斐然，亦普獲「農民」、「漁民」、「勞工」、「攤販」四大族群認同。黃淑貞指出，民進黨各種選舉奧步出頭之多，樣樣都可以稱第一名，呼籲對手，要想獲得選民的支持，必需言行一致、親力親為，光靠「抹紅」、「抹黑」的惡劣手法，定遭選民唾棄。不要一直抹黑別人，大家一起來拚台南發大財，為台南農漁民做出具體貢獻，打出通路最重要！