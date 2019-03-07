就要不同框！朱、侯「手牽手」站台鄭世維　吳敦義到場民眾剩一半





▲朱立倫、侯友宜、周錫瑋、李乾龍出席鄭世維「新北三重團結誓師大會」。（圖／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市第三選區候選人鄭世維的「三重區誓師大會造勢活動」7日，將到場加持的黨內大咖包括前新北市長朱立倫、黨主席吳敦義、連勝文，以及新北市長侯友宜、前台北縣長周錫瑋。朱立倫與侯友宜3點到場，台上「手牽手」相繼致詞，吳敦義則是4點到場，但他抵達前，民眾走了大半，略顯尷尬。

鄭世維造勢現場估計有1040個座位，也坐滿支持民眾，在開場前工作人員扛了多箱包子，總共5400個，準備再度用「土包子」搭韓流，發給鄉親。但主辦單位在朱、侯離場後開始發包子，竟有大半的民眾拿了包子就離場，讓吳敦義抵達會場時較為冷清，場面稍有些尷尬，而主辦單位也在吳敦義到場前迅速將「空椅子」收起來。

鄭世維受訪時強調，自己拚選舉是一步一腳印，從被徵召開始，每一天都是從早忙到晚，他相信鄉親都看得到、里長們看得到，黨內的縣市首長，甚至知名的政治人物他們都感受到，所以侯友宜、台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善、黨內要角都會支持他。

他強調，希望所有三重鄉親在3月16日能夠做出正確的抉擇、投下正確的一票，讓年輕人來改變三重、讓年輕人來榮耀三重，讓他一起為這塊土地打拚！在造勢活動中首先由三重區黨部主委蔡明堂、新北黨部主委李乾龍致詞，隨後朱立倫、周錫瑋、新北市議長蔣根煌、吳敦義接續助講。

▲鄭世維「新北三重團結誓師大會」吳敦義拿包子站台。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市第三選區候選人鄭世維的「三重區誓師大會造勢活動」，民眾拿了包子就走。（圖／記者羅婉庭攝）