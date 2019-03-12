陳筱諭山城掃街老農力挺　痛批民進黨選前卸責操弄

▲台南市立委補選候選人陳筱諭之大勝利車隊，開進大內等山城行政區掃街拜票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市立委補選候選人陳筱諭之大勝利車隊，312日開進大內等山城行政區掃街拜票，沿路老農見到陳筱諭，都開心比出五號手勢力挺，針對民進黨痛陳黨內分裂一事，陳筱諭強力回擊，痛批民進黨初選歧視年輕人，選前又卸責操弄。

陳筱諭：「請鄭文燦、鄭寶清和張宏陸出來告訴大家，你們當初黨內徵詢時，是用什麼字眼和言語歧視一個28歲的年輕人？又是如何先射箭再畫靶的？現遭民進黨支持者唾棄，又想把責仼往我身上推，這是一個曾深受選民託付的大黨嗎？選前低迷，又想卸責操弄，你們以為鄉下人這麼好騙嗎？」。

陳筱諭本不想提及黨內初選遭新潮流黑箱做掉的過往，但選前數天，她感覺民進黨不但不思反省，且繼續甘為派系綁架，操作棄保的老戲碼，讓她決定將一切公諸於世，接受選民檢驗。

陳筱諭：「是誰問我，妳以為妳漂亮就可以，我們找一個比妳漂亮的；是誰說，妳這麼年輕又沒有資歷，憑什麼出來選？又是哪一個人問我，妳會不會退黨參選？」。陳筱諭請第二選區的鄉親評評理，這是不是早有特定支持對象？這是不是先射箭再畫靶？否則，民進黨行之有年的黨內民調徵詢作業，什麼時候會如此看不起年輕人，以幾近汙辱的言詞來羞辱年輕人？更不用說，後來用兩份迄今不敢公布完整資料的所謂「民調」，來做掉有一個有堅定改革意志的年輕人，大家永遠不會忘記那副貪婪嘴臉。陳筱諭：「請問卓榮泰，你當初是怎麼打電話給我媽的？你怎麼說的？怎麼和今天召開記者會完全不同調？」。

陳筱諭說，一個甘於被派系綁架、不敢維護公平正義的政黨，怎麼有臉要求年輕人，要尊重提名機制，要有團隊精神？已失去理想與未來的政黨，就不值得想改革的年輕人留戀！她並呼籲民進黨支持者，唾棄無力回天的新潮流人選，支持基層實力堅強的陳筱諭，一起和年輕人改變全世界！

陳筱諭12日持續展開車隊掃街拜票行程，繞行大內、山上、左鎮、南化、楠西、玉井等山城，一早進入大內街區掃街，一位老農見到陳筱諭的貼心問候，頻向車隊點頭示意；沿路住家聽聞陳筱諭車隊聲音，都站出門口開心地向筱諭揮手招呼。還有熱情民眾見車隊拜票，早早就備妥鞭炮歡迎，讓原本寂寥的山城增添不少歡樂熱鬧氣氛。

陳筱諭表示，山區長輩多，醫療資源有限，她希望透過老人健保免費政策，讓全國的老人福利能公平對待所有的老人，不能只有都會區老人才能享受到健保免費的福利，山區偏鄉老人更需要關懷和協助！