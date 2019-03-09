家裡冰箱找到「黑色烏魚子」　他順手丟掉媽媽氣了10天！網笑：傻傻的

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▲網友在家中冰箱找到一包黑掉的烏魚子。示意圖。（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

提起「烏金」烏魚子（烏魚卵），多數台灣人的印象自然是年貨中的頂級食材，平時沒有太多機會可以品嘗。最近就有男網友納悶，他清理家中冰箱時發現一包黑掉的烏魚子，心想既然過期壞了就順手丟棄，沒想到媽媽氣到數日都不願說話。

男網友8日上午在「爆廢公社」發文，貼出一張深黑色的烏魚子圖片，同時分享一件百思不得其解的怪事。他表示，只不過是在清家中冰箱時，把整片黑掉的烏魚子給丟棄，沒想到老媽得知後瞬間暴怒，氣了10多天都不想開口說話，「莫名其妙，壞了就要丟啊！」

雖然文章最後強調是搏君一笑，仍有不少網友認真指PO文者太不識貨了，「你可能也快被媽媽丟掉了」、「沒被打算是不錯了」、「我也以為是壞掉的呢」、「你真的是驚天地泣鬼神的猛欸」、「其實我也幹過這種事......就真的不知道啊」、「這個非產季想吃有錢也不一定有」。

▲原來這種被稱為「黑子」、「血子」的烏魚子更值錢！（圖／翻攝爆廢公社）

不少眼尖的網友一眼就看出黑色的烏魚子有著不凡的身世，「黑的烏魚子才是高級品」、「越黑越值錢」、「這個用高粱泡過再煮起來吃超好吃的」、「價格比一般烏魚子貴」、「烏魚子當然是黑的，越黑越值錢啊，跟老蘿蔔一樣」、「血的烏魚子，大家都說『血子』，100隻才會有一隻有這樣。」

根據水產業者的網站資料，烏魚的卵依據顏色、大小來區分等級，通常顏色越深等級越高。比起人工飼養的烏魚子，海中捕撈的價錢高上一截，野生烏魚子顏色也比較深，呈現深咖啡色或黑色，只是海捕數量不多。

至於為什麼會出現黑色？那是因為野生烏魚好鬥，在打鬥過程中造成微血管破損，導致血液流入卵中，因此將卵取出時，才會散發黑色的光澤，台灣民間稱之為「黑子」、「血子」。

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