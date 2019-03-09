骨灰級果粉換XR 3個月　怪人臉解鎖讓iPhone變難用：炫砲的三流機子！

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▲蘋果新一代iPhone捨棄指紋辨識，全面採用臉部辨識。右為iPhone XS，左為iPhone XR。（圖／記者邱倢芯攝）

記者黃君瀚／綜合報導

蘋果去（2018）年發表3款新一代的iPhone，分別是iPhone Xs、iPhone Xs Max和iPhone XR，三者在解鎖方式上有了全新進化，拿掉Touch ID（指紋辨識）改用Face ID（臉部辨識）。不過這樣的改變也有人不買單，就有資深果粉抱怨新解鎖難用又不人性，直言蘋果早忘了以人為本的設計，成了「炫砲功能的三流機子」。

骨灰級的資深果粉4日在PTT發文，細數從古早時代的iPhone 4s一路開始用，經歷了iPhone 5s、iPhone 6 Plus、iPhone 7 Plus，最近更換成新款的iPhone XR，不過用了3個多月始終不習慣，覺得現在的蘋果已經變了，「我感覺iPhone好像越來越沒有之前那種化繁為簡、以人為本的設計概念了。」

他說，目前最不滿的就是臉部辨識解鎖Face ID，因為以往使用指紋辨識時，從口袋拿出iPhone來到眼前就已經是解鎖到桌面的畫面了，「現在我居然要把手機拿到面前，等那個智障般的面部辨識系統作用才可以使用！」

▲資深果粉抱怨iPhone XR用不順手。（圖／記者邱倢芯攝）

最讓骨灰級果粉難以忍受的是，將XR放在桌子上使用時臉部辨識根本沒法作用，「可悲的是這一代你無法選擇指紋辨識或臉部辨識的機種」。他感慨萬千，新iPhone看不到蘋果過去那種化繁為簡的使用體驗，只是不斷在吃老本，使用體驗跟選擇性整個退步，「現在蘋果好像塞了一堆炫砲功能的三流機子」。

文章貼上網，吸引不少果粉討論，不少人同樣對現在的蘋果感到失望，「臉解鎖真的很多餘，指紋解鎖沒聽過誰在抱怨不安全」、「感謝滅火，決定放棄考慮XR」、「如果可以選擇要用指紋還是臉部應該才算完整」、「臉部辨識真的很難用」、「辨識完也不是直接打開還要往上滑，有夠不合理」、「XR根本科科，720p螢幕、粗邊框這種設計。」

不過另一派人持不同意見，認為新的技術是進步，每個人習慣不同，「那是你信仰不足忘了充值，身邊買XR的都說超讚」、「放在桌上可以解鎖阿」、「我5s用到今年剛換XR，超級有感非常好用」、「試用過家人的，我覺得除了粗邊框外還行阿」、「本人就是i6換到XR臉部辨識根本好用到炸......我連戴全罩安全帽都可以解鎖。」