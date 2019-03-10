人家休息他車就停騎樓！店家見「悄悄移車」怒：老木沒教好　過來人教一招

▲原PO說，「其實我們沒上班停是沒關係，不過也留個電話吧。」（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

台中一名網友說，只要他們休假，就會有一輛廂型車停在騎樓，他發現車主來移車時的行為，氣得大罵「你老木（台語，指老母）沒教好是不是啊」？有過來人也遇過同樣情形，他傳授一招，「強迫車主一定要進來道歉」。

原PO在「爆怨公社」臉書社團表示，「其實我們沒上班停是沒關係，不過也留個電話吧。據說是隔壁的車，不過，按電鈴完全沒反應。警察說沒違規不能開單，電話也是空號。」

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「我記得騎樓不能停車不是嗎？」原PO說，中午時分，車主來牽車了，連招呼也沒打，他聽到對方關車門的聲音，才發現要移車了，「他O的，你老木（台語，指老母）沒教好是不是啊，O！算了、算了，我反正我也拍照檢舉了。」

▼原PO表示，已拍照檢舉這輛車。（圖／翻攝爆怨公社）

對此，有網友表示，「騎樓不能停車，對，警察有講過。但是，你們公司把騎樓建牆也是違規了！這種騎樓是要路人直接穿牆嗎？」原PO則回「抱歉，這地方是租的，租來騎樓就長這樣了。」

其他人留言，「路邊也沒畫線，停他前面，停完出去玩個3天再回來」、「那可以報案私闖民宅？即使租房子，這也算是你的土地使用權吧」、「我們公司偶爾也會遇到這種人，停得像自己家一樣，開走也不會不好意思、不會來打招呼的。所以我會直接把機車停在他的車頭，踩中柱、鎖龍頭，強迫車主一定要進來道歉XD。」