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點35元鮮奶茶「不要紅茶只加鮮奶」　女客狂盧照原價賣還掛電話

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奶茶,奶泡。（圖／Pixabay）

▲女客人點了杯鮮奶茶卻不要加紅茶。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關，下同）

網搜小組／綜合報導

在台中市某飲料店工作的林姓網友9日在臉書「爆怨公社」PO文吐苦水，當天有位女客人打電話點了一杯35元的鮮奶茶，卻要求整杯都給純鮮奶，被拒絕之後就掛電話，讓第一次遇到提出這種無理要求客人的他相當傻眼。

原PO提到，當天這位女客人打電話來，開口就點了一杯35元的鮮奶茶，卻要求不要加紅茶，而是整杯都必須是純鮮奶，他解釋這項產品就是要加紅茶，對方就一直盧，要店家賣不加紅茶的鮮奶茶給她。

請繼續往下閱讀...

▲鮮奶,牛奶,鈣質。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲一杯手搖飲料通常約700cc，如果全部換成鮮奶卻只賣35元，店家就虧大了。

「重點是，她要我們一樣賣35元（純鮮奶版）。」原PO無奈地說，一直委婉拒絕表明沒有賣純鮮奶，沒想到女客人一氣之下竟然直接掛電話，「我第一次遇到這樣的客人，只能告訴自己世上什麼人都有，要習慣。」

其他網友看到原PO的遭遇，紛紛留言鼓勵他，「這就跟蚵仔煎不要蛋一樣」、「叫她直接去買鮮奶就好了，無限翻白眼」、「那就直接講白了，700cc（又稱毫升）的鮮奶茶不要紅茶，那鮮奶只剩40cc，可是一樣要賣35元，看她要不要接受」、「台灣最美的風景果然是奧客」、「叫她去超商，看能不能買到35元的700cc鮮奶啊」。

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關鍵字：爆怨公社,手搖杯,鮮奶茶,奧客

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