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結婚多年不孕！夫斥「乾脆離婚好了」　人妻累了：我是否真的很差勁？

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▲▼茄紅素可以促進代謝，是許多人已知的常識，但卻很少人知道男生喝了還能提高精子的品質和「泳速」，為不孕夫妻增加懷孕機會。（圖／pixabay）

▲原PO說，她也高齡了，老公經常因工作壓力大，房事做到一半無法繼續。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

一名人妻說，她和老公結婚多年不孕，在婦產科診所被老公吼「乾脆離婚好了，也不用生，不用多花錢。」她難過表示，老公說她「活在自己的世界，而且大家早把我說得很難聽」，讓她思考「我是否真的很差勁？我盡力了，我也累了。」對此，許多網友反而直呼「好險還沒生」；但也有人認為，公開私密房事其實更不好，會讓關係更惡化，「我們這些網友並不是看到事情的全貌，不能一面倒幫妳批評妳先生，你們的問題還是需要自己解決。」

人妻9日在「爆怨公社」臉書社團表示，她也高齡了，老公經常因工作壓力大，房事做到一半無法繼續，兩人討論決定去諮詢人工生殖；她查詢A婦產科並預約，出門跟老公說了地址，但沒跟他說有預約。

請繼續往下閱讀...

人妻指出，因老公堅持C婦產科比較近，想說也好以後可就近，所以兩人就去該間婦產科；掛完號候診時，她查詢該家評價並不好，跟老公說這間評價差，她有在A婦產科預約，也許可考慮換一間，「老公馬上翻臉，當下在院內大聲對我喝斥，說我為何不先告訴他.......說乾脆離婚好了，也不用生，不用多花錢。」

▼原PO和老公討論決定諮詢人工生殖，沒想到卻在診所發生爭執。（圖／達志／示意圖）

不孕 試管嬰兒 取卵手術示意圖（圖／達志／示意圖）

「事後，我問他說那些話是認真嗎？」原PO寫道，「他說我完全不自己檢討，說我不為他人著想，說我活在自己的世界，而且大家早把我說得很難聽」；她說，每周假日煮飯給老公和公婆吃，「都不是事嗎？什麼活在自己世界？我沒為你們想為何做這些？他說我一個月煮那2、3次飯，以為自己很偉大（我每周六日煮是將近10次，煮到吃完收完都我一人）。」

原PO說，老公又扯到他一人上班養活全家，「我自己也有上班，養自己買自己的東西，他一個月給我婆婆一萬，這樣他說他養活全家。我說我三餐都吃外面，只有假日煮飯才會在家吃，這樣你有養我？」

「他說我住他家，用他家的，不是養我是什麼？」原PO表示，「我跟他說過幾百次兩人到外面買房子住或租也好，不要靠家裡，是他不肯搬，我說是你買不起房子，我才委屈住在這，我早就不想住在這了....我是否真的很差勁？我盡力了，我也累了。」

▼老公斥責原PO，「乾脆離婚好了，也不用生，不用多花錢。」（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

▲懷孕,孕期,不孕,生產,孕婦,嬤嬤,母親。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

有人表示，「該是離開的時候了，妳是否想過，多年不孕或許是老天爺給妳的暗示」；原PO回「有想過」。其他網友留言，「趁沒孩子好好想清楚，也不是件壞事」、「趁現在還沒小孩放手離婚吧」、「別生了，考慮自己」、「幸好版主還沒生，要回頭一切都還來得及」。

但也有人認為，「在這裡跟陌生人說這些私事，其實對妳的問題於事無補，妳確實是來抱怨的，也達成了目的，但是真正的問題還是在那裡。我覺得客觀一點，我們這些網友並不是看到事情的全貌，不能一面倒幫妳批評妳先生，你們的問題還是需要自己解決。把私密房事在這裡公開其實更不好，會讓關係更惡化。」

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關鍵字：不孕,爆怨公社

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