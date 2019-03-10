半夜下大雨！夫輕聲「有人在哭」　洗碗妻超害怕…去客廳結果傻眼：O的

▲原PO說，她當時在廚房洗碗加上雨聲大，真的沒聽到哭聲，但還是很害怕。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）

網搜小組／綜合報導

一名媽媽大半夜聽到老公在客廳用很輕但有點緊張的聲音說，「欸欸，誰在哭」，她害怕地到客廳一探究竟結果超傻眼，「O的，嚇死我了！」

媽媽9日在「爆怨公社」臉書社團表示，當時她直呼「哭？哪來的哭聲？我沒聽到哭聲啊」，但又聽到丈夫說「有人在哭」，讓她害怕心想「要死了，大半夜跟我說有人在哭，我們住得偏僻，這時間誰哭啦！我就真的沒聽到聲音，是要害我晚上睡不著嗎？」

請繼續往下閱讀...

「就在我一邊害怕一邊移動到客廳的時候，我終於聽到哭聲了！」原PO指出，「O，小孩奶嘴掉了在哭是不會好好講嗎？說小孩哭就好了，講什麼有人在哭，O的，嚇死我了！」

▼結果原PO老公說的「有人在哭」是小孩的哭聲。（圖／達志／示意圖）

對此，有網友說，「是說妳老公不錯，妳還聽不到哭聲，他就已經聽到了」；原PO回「廚房洗碗加上雨聲大，我還真沒聽到。」有人則表示，「懷疑你老公也不知道（誰在哭）」；原PO回「他只是不知道是老大還老二哭，就概括用『有人哭』統稱。」

其他人留言，「豬隊友的致命一擊」、「幫小孩把奶嘴塞回去後，轉頭讓老公哭」、「妳老公知道孩子已經生出來了嗎」、「妳老公是不是忘了那是他兒子，然後自己當阿爸了」。