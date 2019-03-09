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媽帶小孩搭自強號！乖乖買親子車廂票...90%被霸占　台鐵車長「18字羞辱」她嚇呆了

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記者許凱彰／台北報導

一位媽媽帶著小孩買了自強號的親子車廂車票，一上車發現被人沒有理由地霸佔，她決定捍衛自己權益，卻反被阿伯反嗆「妳小孩不要亂跑」，媽媽硬起來找車長幫忙，車長卻向乘客道歉，還說「是這位太太要趕他們走的」，讓該名媽媽覺得自己根本被霸凌。

一名網友在臉書不公開社團《爆料公社》幫忙代PO文表示，一位媽媽上了車廂發現裡面擠滿90%不是親子車廂的人，是老阿北、阿兵哥、外勞、上班族、學生，「只看到一對母女埋在當中，我非常憤怒，這個車廂座位可是我費盡千辛萬苦訂到，看到車內景況我只有絕望兩個字」。

▲台鐵8日晚間親子車廂內，一位媽媽請車長來查票，希望非持本車廂票的人能離開，未料遭車長霸凌。（圖／取自臉書《爆料公社》）

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▲一位媽媽請人PO文爆料，8日晚間在台鐵親子車廂內，請車長來查票，希望請非持本車廂票的人能離開，未料卻遭車長霸凌。（圖／翻攝自《爆料公社》）

隨後，有位阿伯跟她說「妳小孩不要亂跑」，頓時媽媽便覺得親子車廂就是要讓孩子跑的，「你們這些人滾出去」，於是她轉而尋求列車長幫忙查票，結果列車長反而回應「周五人很多他們在這邊不會怎樣」，當事人進一步提出非本車廂乘客不應該進來第12車廂，必須加收5成票價一事，「車長就開始趕人說，對不起各位乘客是這位太太趕你們走的」，讓這位媽媽瞬間覺得被霸凌，對此感到相當受傷。

▲台鐵8日晚間親子車廂內，一位媽媽請車長來查票，希望非持本車廂票的人能離開，未料遭車長霸凌。（圖／取自臉書《爆料公社》）

▲自強號設有親子車廂，非持有該車次車廂乘客，依規定須加收5成票價。（圖／翻攝自《爆料公社》）

對此，不少網友紛紛留言提到，「真的很誇張，列車長太扯 」「車長原來是這樣做事的」「台灣最美風景是人？」「常坐台鐵就知道，列車長只有收票錢的時候會硬起來，應該幫乘客維護權益的時候只會擺爛裝死」「應該要請那位車長出面跟那位媽媽道歉吧」。

▲台鐵8日晚間親子車廂內，一位媽媽請車長來查票，希望非持本車廂票的人能離開，未料遭車長霸凌。（圖／取自臉書《爆料公社》）

▲當事人持有親子車廂車票。（圖／翻攝自《爆料公社》）

▲▼無座乘客占台鐵親子車廂，車長這句話讓媽媽覺得被霸凌。（圖／翻攝自爆料公社）

▲事發經過對話還原。（圖／翻攝自《爆料公社》）

針對此事，台鐵局回應，在接獲投訴後，承認「該列車長回應非常不恰當」，等報告出來後會做後續處理或是懲處，同時對該旅客致上歉意，承諾會加強列車長訓練。

台鐵局也補充，原則上每天會開20列次自強號，上面是有增加親子車廂的，旅客若購買該車廂位子，票上一定會印有親子車廂4字，若發現沒有註明這4個字的乘客乘坐在該車廂，會要求列車長給予勸離，除非是本身有帶有小孩又沒買票的，就會接受補票，不過非持有當日當次親子車廂車票者，按規定需重新補票並加收5成票價規定（比照新自強號規定），才能予以補票。

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關鍵字：自強號,台鐵,親子車廂,爆料公社

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