男告白手機慘摔壞！維修員「一句話」神助攻…學妹羞認了

▲一名網友於Dcard分享手機店員神助攻的經驗。（圖／翻攝自Dcard）

生活中心／綜合報導

許多單身者總是哀怨自己是「魯蛇」，求神拜佛就盼月老能給自己一段良緣，不過，緣分有時也會出奇不意的來敲門。有一名網友分享自己被手機店的店員「幫忙告白」的奇特經驗，讓許多網友嘖嘖稱奇超羨慕，紛紛表示「我也願意摔，也來個神助攻幫幫我吧！」

近日一名網友在Dcard感情版發文，標題以「我被 OPPO 店員助攻了」，分享自己追女友的特殊經驗。內容寫道，原PO最近和一位學妹正在曖昧中，兩人相處得很好，有一次用手機邊走邊跟她聊天時，學妹問他：「學長你這麼好笑怎麼會沒女朋友阿？」原PO當下心想，這應該是告白的好時機！於是打算要拋出直球直接告白時，卻因為太過於緊張把手機給摔到柏油路上，結果手機竟然就打不開了。

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▲原PO打算告白時，沒想到卻因為太緊張摔了手機，導致開不了機。（圖／翻攝自Dcard）

焦急的他一路拔腿狂奔，終於找到一家OPPO的體驗店，店裡只有一個店員，他馬上拜託店員幫忙修復自己的手機。過程中，原PO跟他分享自己剛剛準備告白結果自摔手機的荒謬情節，聽完後店員竟語出驚人地表示：「要不要我來幫你阿？」

怎麼幫？正當他內心演著小劇場時，店員便拿起手機回撥給學妹，第一句話就說：「請問妳是 XXX （該原PO姓名）的女友嗎？」店員隨後編了一個理由：「喔喔我是OPPO 體驗店的員工啦，妳男友剛跑進來說要修手機，資料填一填又跑出去了，因為他人就這樣不見，我只好撥他通話記錄上的人，我看他通話記錄上都是小姐妳的名字，所以我猜你應該就是他女朋友。阿妳男友回來了我把手機給他讓他跟你講。」

▲店員神助攻，讓學妹認了也喜歡原PO。（圖／免費圖庫pixels）

店員把手機還給原PO，同時露出一臉穩了的樣子。不過接過手機後他仍不敢開口，這時店員突然大聲的說：「你不是有事情要問她嗎？」聲音明顯大到是要說給學妹聽的。學妹就問我說：「你要問什麼？」這時原PO才意識到，店員他正在助攻啊，他吸了一大口氣緊張地問：「店員問你是不是我女友那句，你怎麼回的？」這時電話那頭突然靜默了一下，接著聽見學妹嘆著氣說：「我回是阿！不然我每天跟你講電話講到這麼晚是在幹嘛？」當下原PO興奮的鼓起勇氣順勢告白：「那我們在一起吧！」

原PO開心之餘，表示這次的經驗永生難忘，其它網友則紛紛在底下留言「請問摔 iPhone 有同樣效果嗎？我要摔囉」、「請問摔諾基亞有一樣的效果嗎？還是諾基亞摔不壞要先換其他牌手機？」、「各種品牌跟型號都可以摔，但不一定摔的出學妹～有可能把學費給摔沒了」、、「看來只有男生懂男生 女生懂女生呀~」、「我也願意摔我的手機，也來個神助攻幫幫我吧！」、「請問是哪間體驗店？我也需要店員的助攻」。

▲許多網友看了他的經驗，紛紛開玩笑直呼：「我也要摔手機！」（圖／翻攝自Dcard）