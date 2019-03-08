「生活不好過」中年男接廢氣輕生PO臉書道別　警急破窗救回命

▲林口一名余姓男子在車內接廢氣試圖輕生，警到場破窗及時救人。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

活著就有希望！新北市林口區一名余姓男子在臉書PO文聲稱要輕生，親友發現後趕緊通報警方，員警經查閱資料後確認其名下車號，隨後在住家附近發現車輛，但此時轎車的排氣管廢氣已接至窗內，余男躺在駕駛座昏迷不醒，員警怎麼拍車窗都沒反應，只好緊急拿車窗擊破器破窗，所幸余男送醫後並無大礙，讓員警鬆了口氣。

林口分局文林派出所警員倪瑋志、林建丞日前接獲勤指中心通報，報案人徐小姐稱朋友余男在臉書po文要輕生，員警立即查詢系統，發現余男名下有一輛自小客車，立即前往其住家附近的道路上尋找該車輛蹤跡，並在文化北路與福林路口附近發現。

此時車輛排氣管已接管線至窗內，駕駛座上的人已呈現昏迷狀態，員警趕緊拍打車窗試圖叫醒駕駛並持續大聲呼喊，但車內的人都沒有回應，2警靈機一動持車窗擊破器擊破後車窗，並立即通知救護人員送往林口長庚醫院，所幸余男吸入的廢氣不多，在員警努力叫喚下所幸甦醒，經確認其身分為通報需救助的余姓男子，他表示因為生活不好過才會想要輕生，親友得知消息後已趕往醫院關懷防憾事發生。

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