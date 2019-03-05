幻想男網友要殺愛犬　她邊哭邊勒死玩具貴賓再持剪刀割腕

▲台北一名罹患躁鬱症的女子親手勒斃愛犬。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

突發中心／綜合報導

台北一名罹患躁鬱症的50歲孫姓女子，2018年9月24日因懷疑男網友欲殺害自己以及愛寵玩具貴賓狗，竟痛下殺手，活生生將狗勒斃，而後以剪刀自戕，所幸被及時送醫並無大礙，但小狗卻已殞命，台北地檢署今依《動保法》將她起訴。

據了解，孫姓女子與母親同住。事發當天中午，孫母因喊吃飯遲遲未獲女兒回應，逕自開了房門後發現，女兒在房間內輕生，旋即向警方通報。

警方接獲消息後趕赴現場，發現房間內有一隻失去生命跡象的玩具貴賓狗，而孫姓女子口中則不斷說著自己殺了小狗，警方緊急將她送醫搶救，救治後已無大礙，但警方認定其違反《動物保護法》，將她函送北檢偵辦。

孫姓女子到案後供稱，因為腦中不斷浮現自己和小狗被男網友燒死的景象，因此，她決定親手了結這個纏繞心頭已久的夢魘。她自述，當天在房間內，她像以往一樣撫摸著乖巧的小狗，而後用繩索使勁的勒住牠的脖子，只見小狗沒有掙扎，但雙眼圓睜盯著自己，她邊哭邊等到小狗斷氣後，再持剪刀割腕自殺。

據檢察官調查，孫姓女子罹患躁鬱症，並經醫院診斷為急性精神病、疑似妄想症，但小狗被其活活勒斃是事實，因此將她起訴。

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