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清槍射出1子彈！員警「嚇傻懷疑人生」3分鐘影外流　高雄警局長震怒

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地方中心／高雄報導

高雄市一名楊姓員警6日因清槍不確實，導致誤觸擊發事件，幸好無人傷亡。不過有支「鼓山走火！嚇到站在原地懷疑人生」的影片在網上瘋傳，內容正是員警誤觸開槍的畫面，引起警察局長李永癸震怒。他質疑，為何影片會流出，指示一定要徹查嚴辦。

▲▼高雄警清槍。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄警清槍。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄警清槍竟擊發子彈。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

影片中可以看到，楊姓員警在警備室內朝清槍桶拉滑套，但他卻沒有先卸下彈夾，導致一拉就擊發子彈，「碰」一聲發出極大槍響，而火藥味及煙硝瀰漫整個室內，整個人瞬間嚇到站在原地愣了好幾秒才開始左顧右盼、後退，接著陸續有其他同事進來關心狀況。

▲▼高雄警清槍。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲嚇到後退。

▲▼高雄警清槍。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲久久還不能回神，左顧右盼。

不過這長達3分鐘的影片卻在媒體報導後流出，並在LINE上面以「鼓山走火！嚇到站在原地懷疑人生」為題瘋傳，讓警察局長李永癸相當憤怒。

從拍攝的角度可以發現疑似有人從旁側錄，不排除為內部人員翻拍外流；對此李永癸指示要徹查嚴辦，若真為內部人員把影片流出，除了行政懲處，還有可能以洩露非國防以外業務秘密罪嫌法辦。

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關鍵字：槍槍,子彈,開槍

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