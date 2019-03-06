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女學生坐3樓陽台尋短！　朋友上前想救她卻…「只抓到毛衣」

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▲▼（圖／翻攝自Facebook／El Informativo）

▲女學生試圖自殺遭拉住。（圖／翻攝自Facebook／El Informativo

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國際中心／綜合報導

墨西哥一所大學校園當中日前發生恐怖的一幕，兩名女學生為了救一名坐在學校3樓陽台、試圖想自殺的朋友，衝上前去將人拉住時卻意外的遭到掙脫，只抓到毛衣的袖子處，最後眼睜睜的看著人就這樣掉下去，所幸底下一名男同學機警的發現，趕緊將人接住以減緩衝擊力，所幸兩人皆受到輕傷，沒有造成憾事的發生。

根據外媒報導，這起事件發生在墨國東北部蒙特雷的新萊昂自治大學（UANL），一名16歲的女學生當時正坐在建築物3樓的陽台上，兩腳懸空不停前後晃動，模樣險象環生。

從影片中可以看到，想尋短的女學生原本看向前方，沒注意到後面出現想將她拉下的兩名同學，但是當她一轉頭發現有人靠近時，卻突然大力掙脫，整個人失去了支撐力往樓下墜；在上頭的兩人來不及拉住她，只抓到了她身上的毛衣，只能眼睜睜的看著人掉下去。

女學生墜落之後先是撞到了下方的陽台，隨後又繼續向下掉，一名機警的男同學當時發現事情的嚴重性，情急之下將掉下的人接住，以減緩衝擊力；最後兩人雙雙在地上跌倒，隨後被送醫救治，女學生的髖部骨折，男學生只受到輕傷。報導中指出，多名學生指稱，當時坐在陽台上的女學生一直威脅要自殺，目前墨國警方也已經啟動調查，仍未就此事發表評論。

 
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關鍵字：墨西哥,大學, 自殺

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