高雄驚現假車禍淫狼！載女大生「摩鐵性侵」拍性愛片　至少11女受害

▲至少有11名少女受害，法官重判紀男9年有期徒刑。示意圖與本案無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）



地方中心／高雄報導

台中一名有性侵、詐欺前科的紀姓男子2016年剛假釋出獄，沒想到又隨機在台中、高雄街頭攔停女騎士，以「撞到人都不知道」為由搭訕、喬車禍賠償事宜，接著再把人帶往汽車旅館性侵、偷拍。高雄地院審理後，發現至少有11名女子受害，因此依詐欺取財、強制性交、妨害秘密等罪重判紀男9年有期徒刑，全案可上訴。

判決書指出，紀姓男子2016年11月18日下午經過博愛路攔下無照女大生，藉口對方撞到他要到便利商店詳談，並且抓著女大生沒有駕照的把柄，提出按摩作為賠償的要求。2人一進汽車旅館，紀男就以凶狠的口氣斥責按摩技術太差，改由性交才能將車禍事故一筆勾銷，否則就要報警處理，更誇張的是過程中還逼迫對方大喊「很爽」、「不後悔做愛」等淫語偷拍。

事後女大生不堪受辱報警處理；警方這才發現，原來紀男常常利用假車禍手法搭訕，自2016年6月至2017年9月間至少有11名年輕女騎士受害。

不過紀姓男子在法庭上卻辯稱，雙方是兩情相悅，沒有故意去碰撞他人，是真的有發生車禍事故。法官審理後認為，紀男事後毫無反省、不知悔改，還一直狡辯，無疑是給被害人2度傷害，因此依強制性交等罪重判他9年有期徒刑，全案可再上訴。

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