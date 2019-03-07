「礦泉水摻春藥」放冰箱　前妻誤飲和他嘿咻...當做夢算了

▲前妻不慎喝到男子放在冰箱的春藥，再清醒時懷疑自己被下藥，向警方求助查真相。（圖為示意圖，與本案無關／翻攝pixabay網站）

記者劉昌松／台北報導

台北一名離婚男子為了解決自己的生理需求，買了春藥加進瓶裝礦泉水裡放冰箱，有需要就喝幾口後自己解決，1年多來都不在乎同住的前妻和兒子可能會誤飲，結果某次前妻真的誤飲後找他上床做愛，事後向警方備案，檢驗出體內含有毒品FM2，男子被依加重性侵等罪移送法辦。台北地檢署調查後，認為男子不知春藥裡有毒品，也不是刻意要給前妻喝，因前妻不追究，日前處分全案不起訴。

據了解，這名男子在2017年間看了色情網站的廣告，花1、2000元買了外觀沒有成分說明的液體春藥，他把春藥加進瓶裝礦泉水裡，放進冰箱備用，隨時有需要就拿出來喝，他也喝了6、7次，然後自己回房解決生理需求。

不料2018年5月間，前妻因為口渴，不小心喝光加了藥的礦泉水，沒多久就感到意識模糊，等到清醒時，發現自己的衣服被換過，原本分房的前夫睡在旁邊，懷疑自己被下藥，因此到警局備案，警方陪同他去驗傷，發現體內有FM2，因此將男子依加重強制性交與《毒品危害防制條例》送辦。

▲男子把加了春藥的礦泉水放冰箱，不擔心被同住的前妻和兒子誤飲。（圖為示意圖／翻攝自pixabay）

男子到案後坦承買春藥加進礦泉水內，但強調是買來給自己使用的，雖然他也曾擔心放在冰箱裡面會被前妻或兒子誤飲，但是因為平常妻小都是拿冰箱內其他沒開過的礦泉水喝，所以一直沒被誤飲過，而且他如果知道藥裡面有毒品，也絕對不會買。

檢察官考量男子不知道買到毒品，也不是故意要給前妻喝春藥，而前妻也說當時去警局並沒有要提告性侵，只是想知道到底發生甚麼事情，如果那天真的有跟前夫上床的話，也好像是在做春夢。因此處分全案不起訴。

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