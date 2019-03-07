癌末妻凝視：想活下去！台大碩士夫「大麻膠囊」救她被抓...告白惹哭法官

▲法官最後網開一面，輕判江男1年9個月有期徒刑。示意圖與本案無關。（圖／翻攝自pixabay）



地方中心／雲林報導

雲林一名江姓男子擁有台大碩士的高學歷，不料居然為了救癌末妻誤信偏方，從美國訂購56顆含有大麻成分的膠囊，利用包裹走私來台，但被海關查獲。雲林地院審理後，法官憐憫江男愛妻心切，原應依運毒罪最低7年重刑，最後網開一面，輕判1年9個月有期徒刑，緩刑2年。

判決書指出，江男妻子2015年10月被診斷出乳癌第3期，狀況非常不樂觀，因此一家人從南非回台治療，不過病情急速惡化，癌細胞迅速轉移至骨頭、腦部，最後在醫生的判定下，住進安寧病房。

看著妻子日漸消瘦，但仍不斷喊著「要活下去」、努力把飯吃下去，江姓男子相當不忍；為了救妻子，他拋下工作四處尋找能夠消除妻子身上癌細胞的解藥，並且求神拜佛，後來在網路上看到美國有大麻膠囊能夠治癌，因此什麼都沒想立刻下訂含大麻成分的黃色膠囊、咖啡色膠囊共56顆，結果就在2018年3月22日入境時被查獲。

令人感傷的是，妻子於同年4月17日癌逝。江男不僅要面臨失去愛妻死去的痛苦，接著還得面對司法審判；他在法庭上不斷哭泣，沒有把老婆照顧好、救不回她的性命，現在連自己都自身難保，無法照顧2名女兒、岳父以及岳母，深情告白讓在場眾人都紅了眼眶。

法官審理後，考量江男與妻子鰜鰈情深，為了急於救助癌末妻子，不願意放棄一絲希望的心、毫無顧慮大好前程，此舉讓人感動，均深深打動合議庭的心，其情可憫恕之處，決定法外開恩，輕判江男1年9個月有期徒刑，緩刑2年。另外，審判長許佩如也當庭安慰江男，「生命是無限的，你們在無限生命中終將再相遇，眼前重要的是自己好好振作，代替妻子照顧岳父、岳母。」

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