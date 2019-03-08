男子港區徘徊欲輕生　海巡機警主動關懷挽生命

▲男子港區徘徊欲輕生，海巡人員發現主動關懷，並通報安置。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

南部分署第11岸巡隊永新安檢所守望人員，3月7日下午4時許，執勤時發現有名男子於港區邊不斷徘徊，欲準備跳港尋短，經海巡人員主動關懷後，交由高雄市社會局三民街友服務中心協處安置。

3月7日下午4時許，永新安檢所守望人員執行勤務時，發現港區內有名男子行跡異常，不斷於港邊徘徊，立即通報所長，經所長主動上前關心詢問。該名男子表示非當地人，因家庭失和且身無分文，騎車至港區意圖輕生。

在海巡人員細心溝通及提供餐點食用，待其情緒穩定後，由安檢所人員通報高雄市警局永安分駐所及永安區公所人員到場，協助將男子交由高雄市政府社會局三民街友服務中心安置，男子也感謝安檢所及相關單位提供之協助與關懷。

南部分署第11岸巡隊表示，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路，同時也適時關懷身邊家人及朋友，給予必要之協助，才能避免不幸的意外發生，若民眾於岸邊發生緊急危難事故，可撥打海巡署「118」服務專線，海巡署立即派員協助。

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