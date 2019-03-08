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社會 社會焦點 保障人權

停車場變保齡球道！雨夜失控連撞3車　小鴨驚險進溝卡空中

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▲彰化大村鄉發生連環撞3車事故。（圖／翻攝自Facebook／聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團）

▲彰化大村鄉發生連環撞3車事故。（圖／翻攝自Facebook／聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

清晨出門上班，竟然發現自己的車及其他的3台都被撞得稀巴爛，真是慘不忍睹，驚魂未定的原po將照片和貼文PO至《聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團》，指稱「一大早來公司上班要來停車場的時候...我看到這款....我傻了，停在停車場也有事」！

▲被撞的車幾乎成廢鐵。（圖／記者唐詠絮翻攝）

從警方提供的驚悚影片，可以看到一整排停在停車格的車，就被駕駛直直撞進，似乎也沒採剎車，衝擊力道非常的大，3輛車就這樣被當保齡球狠狠甩出停車格外，甚至撞成一團，車蓋瞬間掀離，車體凹陷，車身分離，簡直成為一堆廢鐵。

彰化員林交通隊長蔡明儒指出， 7日深夜23:58獲報，在彰化大村中山路3段172號的保齡球停車場有車禍事故，其中一台還被撞的小鴨(TOYOTA YARIS)差點掉進水溝裡，另外2台的後方全部都被撞爛，現場零件散落一地，肇事者為24歲游姓駕駛，酒測值為0，因為撞擊力道過大，游男頭部胸部受傷，緊急送往員基醫院，目前正在救治中，警方研判，是因為天雨視線不佳才失控連環撞3車。

▲彰化大村鄉發生連環撞3車事故。（圖／翻攝自Facebook／聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團）

網友看到留言說，「真的把車當保齡球打」、「這些賠一賠也是百萬名車了」、「有保險？」、「好誇張，車都快掉下去了」、「悟空根佛利紮昨晚在這邊打鬥」、「被炸彈炸到？」紛紛為駕駛捏了把冷汗。

▲被撞的車幾乎成廢鐵。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼被撞的車幾乎成廢鐵。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲被撞的車幾乎成廢鐵。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲被撞的車幾乎成廢鐵。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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關鍵字：TOYOTA YARIS,保齡球,大村鄉,連環撞

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